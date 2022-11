Tom King parla del film di New Gods e della speranza che venga riesumato dalla nuova direzione

Lo scrittore della DC Comics, Tom King, ha parlato della possibilità che il film cancellato di New Gods possa essere riportato alla vita in futuro.

Basato sui personaggi di Quarto Mondo di Jack Kirby, New Gods è stato uno dei film del DC Universe (precedentemente noto come DCEU) su cui la Warner Bros. ha lavorato per anni. King, che ha scritto diversi importanti titoli DC Comics, stava scrivendo la sceneggiatura con la regista Ava DuVernay, con il film che avrebbe dovuto esplorare la storia di New Genesis e Apokolips.

Il progetto è stato sviluppato per la prima volta nel 2018, prima di essere cancellato dallo studio nell’aprile del 2021.

A più di un anno da quando WB ha staccato la spina sia da questo preogetto che da The Trench di James Wan, King ha recentemente parlato della possibilità che il film di New Gods possa tornare alla vita sotto la direzione di James Gunn. Lo scrittore DC Comics ha sottolineato di essere impegnato con una varietà di altri progetti, ma ha confermato il suo interesse a riunirsi con DuVernay e riprendere il progetto.

“Ah, voglio dire, tutto è possibile. Adoro quella sceneggiatura. Mi è piaciuto molto lavorare con Ava. È stata una gioia assoluta. È una narratrice geniale e non si sa assolutamente mai. Non voglio chiudere nessuna porta. In questo momento, io sono così incredibilmente occupato. Ho così tante cose da fare. Sarebbe difficile partecipare a un intero film in questo momento. Ma quella sceneggiatura non è mai stata letta. Il film è stato tolto dal registro perché era in conflitto con i piani che avevano in quel momento. Quindi chi lo sa? Quando arriveranno nuovi piani, forse si presenteranno nuove opportunità. Questa è solo speculazione.”

Anche se New Gods è stato cancellato, WB ha specificato all’epoca che “i progetti rimarranno nelle loro abili mani se dovessero andare avanti in futuro”. Finora, non c’è stato alcun movimento riguardo il film scartato e, sebbene sia raro che i progetti cancellati vengano rianimati, non è impossibile.

Con James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios che ora guidano la carica del DCU, è possibile che i due possano rivisitare il progetto e renderlo parte dei loro piani a lungo termine.

Nonostante il fatto che i piani per il DCU di Gunn e Safran debbano ancora essere rivelati in dettaglio, c’è un grande vantaggio per New Gods, visto che il film è già praticamente sviluppato, basterebbe un via libera per cominciare a girarlo. Una delle cose per cui Gunn è noto, in particolare con i progetti DCU su cui ha già lavorato, è il suo interesse nell’esplorare i personaggi DC Comics che non sono necessariamente di serie A o B, quindi non si può mai sapere.

