Tomb Raider 2: Misha Green scriverà e dirigerà il sequel con Alicia Vikander

Il seguito di Tomb Raider del 2018 è in lavorazione da un po’ di tempo ormai e gli spettatori sono curiosi di vedere cosa porterà il prossimo capitolo della storia della Lara Croft di Alicia Vikander.

Negli ultimi mesi, i dettagli su Tomb Raider 2 sono stati relativamente scarsi, soprattutto dopo che il progetto è stato ritardato indefinitamente nel calendario di rilascio di MGM. Lunedì, il sequel ha ricevuto un altro importante aggiornamento, con la notizia che Misha Green scriverà e dirigerà il sequel. Ben Wheatley di Rebecca e Free Fire era stato precedentemente assegnato al progetto.

La stessa Green ha confermato la cosa via Twitter:

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:

🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️

*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider

— Misha Green (@MishaGreen) January 25, 2021