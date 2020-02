Tomb Raider 2: un rumor rivelerebbe alcuni dettagli sul sequel del film con Alicia Vikander

Il nuovo film di Tomb Raider inizierà le riprese ad aprile e, prima di metterci a cercare fra le varie foto dai set, secondo un nuovo rapporto sarebbero trapelati alcuni dettagli sul sequel.

I dettagli non sono molto specifici o rivelatori, ma dovrebbero essere promettenti per i fan in attesa del film in uscita nel 2021. A settembre, è stato rivelato che il film sarebbe uscito il 19 marzo 2021, con il regista Ben Wheatley al timone del progetto, Amy Jump a scrivere la sceneggiatura e Graham King a bordo come produttore.

Da questo annuncio, non abbiamo sentito molto del film, di cui sappiamo molto poco. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto di Geek Vibes Nation (via CB), il sequel – proprio come il suo predecessore – utilizzerà una miscela di visual e storia proveniente dai giochi per raccontare la sua storia. Il primo film ha in particolare combinato il reboot di Tomb Raider del 2013 con il suo sequel, Rise of the Tomb Raider. Nel frattempo, il sequel, secondo questo rapporto, combinerà Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Inoltre, è stato riferito che le notizie sul casting saranno presto condivise, il che ha senso con le riprese a solo un paio di mesi di distanza. Sfortunatamente, è qui che si esauriscono i dettagli, ma è più di quanto sapessimo in precedenza. Detto questo, tutte queste informazioni dovrebbero essere prese cum grano salis come qualsiasi altro rapporto.

Come forse saprete, il primo film è arrivato nel 2018, e nonostante l’accentuata accoglienza critica e degli spettatori, ha portato ad un guadagno di 274 milioni al botteghino mondiale con un budget di 94 milioni. In altre parole, ha avuto successo, il che spiega perché ci sia un sequel in sviluppo.

