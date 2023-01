Tomb Raider: Phoebe Waller-Bridge scriverà sceneggiature per la serie Prime Video

Phoebe Waller-Bridge sta per entrare in azione su Amazon.

La star di Fleabag a quanto pare sta preparando una serie TV basata sul popolare videogioco Tomb Raider. Il progetto, che è in fase di sviluppo, è l’ultimo nato dall’accordo globale recentemente rinnovato di Waller-Bridge con il gigante della vendita al dettaglio e dello streaming.

Fonti dicono a The Hollywood Reporter che Waller-Bridge è incaricata di scrivere le sceneggiature di Tomb Raider. Waller-Bridge non ha intenzione di recitare nell’adattamento televisivo della proprietà, che ha generato adattamenti cinematografici nel 2001 e nel 2018 con Angelina Jolie e Alicia Vikander, rispettivamente, nei panni dell’avventurosa archeologa. Il personaggio di Lara Croft è stato anche doppiato da attrici tra cui Camilla Luddington, Keeley Hawes e Minnie Driver in una serie di videogiochi. Hayley Atwell ha anche dato vita al personaggio in una serie anime di Netflix.

Oltre a scrivere, la Waller-Bridge sarà la produttrice esecutiva insieme all’ex capo del dipartimento dramma e commedia di Amazon, Ryan Andolina, e all’ex capo degli affari generali Amanda Greenblatt. Andolina e Greenblatt hanno lanciato la loro società di produzione e hanno un accordo con Amazon. Dmitri M. Johnson sarà produttore esecutivo tramite la sua società dj2.

