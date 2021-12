Tomek Baginski ha confermato l’inizio dei lavori sul prossimo progetto anime di The Witcher

La seconda stagione di The Witcher di Netflix si sta avvicinando rapidamente, ma ci sono molte altre avventure in cantiere nell’universo di The Witcher, come Blood Origin, una serie per famiglie e il prossimo progetto anime.

Parlando con Naekranie, il produttore esecutivo di The Witcher Tomek Baginski ha confermato l’inizio dei lavori sul prossimo anime: “Siamo in una fase abbastanza iniziale, ho letto di recente la prima bozza“. Baginski ha anche anticipato un po’ la storia:

“Si basa su una delle storie che conosciamo dal mondo di The Witcher, quindi la fonte è interamente la saga dei libri di Sapkowski, ma quale storia è… preferirei tenerlo segreto”.

In una precedente intervista alle conferenze stampa della seconda stagione, la showrunner Lauren Hissrich ha confermato che questo prossimo film anime non sarà una continuazione di Nightmare of the Wolf e non seguirà Vesemir, ma piuttosto alcuni altri personaggi secondari della saga.

Fonte

