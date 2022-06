Top Gun: il presunto messaggio omossessuale fra monologhi di Quentin Tarantino e significati impliciti

L’uscita di Top Gun: Maverick ha riacceso l’interesse in molti appassionati del film originale di Tony Scott, e sebbene il film non avesse necessariamente bisogno di un sequel, in tanto sono stati comunque felicissimi di vedere i protagonisti tornare all’ovile.

L’originale Top Gun parla di un gruppo di persone che sanno come pilotare jet da combattimento molto sofisticati, ma non hanno ancora capito come asciugarsi il sudore dalla faccia anche dei normali fazzoletti di carta. Top Gun è esploso nell’estate dell’86 per una serie di ragioni: lo sciovinismo dell’era Reagan, “Danger Zone” di Kenny Loggins, l’assoluto sex-appeal di un giovane Tom Cruise. Fu un grande fenomeno mediatico, sudato e luccicante.

Ma nel tempo Top Gun ha acquisito anche una particolare vena visiva per molti, che guardando il film hanno sentito uno stimolo che non credevano potesse appartenergli. Questo è stato scatenato da una scena in particolare, quella del beach volley, una sequenza di un minuto e quaranta secondi in cui Tom Cruise, Val Kilmer e Rick Rossovich a torso nudo (più un Anthony Edwards saggiamente a torso nudo) si affrontano in una partita al suono di “Playing With The Boys” di Kenny Loggins.

Probabilmente il senso della scena era quello che oggi semplicemente chiameremo fan-service, un momento per farci apprezzare i corpi scultorei di questi bronzi di Riace che giocano a beachvolley, ma per alcuni la scena, e di conseguenza il film stesso, ha assunto un altro significato, ed è uscito dalla sala – o forse si è convinto più tardi dopo altre visioni – domandando a se stesso: “forse sono gay?”.

E’ strano a dirsi, ma in diversi pensano che il film sia un elogio omoerotico, compreso chi sta scrivendo questo articolo.

Come avete potuto vedere qui sopra, nella scena vediamo questi ragazzi che giocano a beach volley con lo stesso intenso sguardo che portano nelle docce. La posta in gioco è alta, perché questi sono uomini orgogliosi e sudati. Vengono osservati dai loro coetanei della scuola di volo, che sono interessati quanto loro, come te, anche se forse per ragioni diverse, ma forse no, il film non lo chiarisce mai. Nel momento, fra grugniti e virilità sudata, apprendiamo che in questa soffocante giornata di San Diego, tre quarti di questi ragazzi sta giocando a beach volley in pantaloni lunghi. È difficile essere un duro in pantaloncini corti, altro segnale che questa scena vuol cercare di trasmettere tutta la l’ostentazione di virilità possibile.

Tom Cruise e Anthony Edwards vincono, gli altri ragazzi vogliono continuare a giocare, e il resto del pubblico è felice solo di guardare. Ma Tom Cruise ha altri piani. Con maglietta bianca immacolata e un giubbotto bomber parte sulla sua moto, urla verso un aereo, e poi va a casa di Kelly McGillis per baciarla e fare sesso bollente con lei in silhouette davanti a tende svolazzanti – per sfogare tutta la tensione sessuale accumulata prima? Non lo sapremo mai.

Dopo sappiamo cosa succede. Non c’è bisogno di dilungarci oltre.

Ovvio che un po’ si esagera per scherzare, e si potrebbe pensare che tutta questa riflessione sia figlia dei tempi moderni, ma in realtà è qualcosa che è nato da un commento del regista Quentin Tarantino che dilagò online. Sappiamo che il buon regista non è nuovo nel tirare fuori opinioni particolari, come quella su Like a Virgin di Madonna, e nella pellicola del 1994, Il tuo amico nel mio letto (Sleep with Me), il regista di Pulp Fiction compariva in una sequenza particolare ad una festa, dove lo vedevamo partire con un monologo che alla fine parlava del messaggio omosessuale di Top Gun.

Il regista nella pellicola ha fatto un cameo come una versione non molto esagerata di se stesso, descrivendo sudatamente le sue opinioni su Top Gun a un povero malcapitato a una festa. Come spiega il suo personaggio, il film parla delle lotte di un uomo con la sua omosessualità.

Potete vedere la scena qui sotto a partire dal minuto 1:20.

Naturalmente questa teoria è tutt’altro che infondata: Top Gun è diventato effettivamente un’icona del cinema gay per le sue sfumature omoerotiche, proprio per la scena descritta sopra della partita di beachvolley. La cosa divertente è che il produttore Jerry Bruckheimer, che ha parlato di recente con Vulture proprio di questo famoso monologo, non ha del tutto negato questa sensazione accresciuta proprio dal commento di Tarantino nel film. Il produttore si è semplicemente limitato a dire che “quando fai un film, le persone lo interpretano come vogliono“, ed è una pratica normale vedere anche significati impliciti che magari hanno visto, o meno, anche i registi, o che loro stessi non sapevano di star creando. E questa cosa dal produttore è sentita come un complimento.

