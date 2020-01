Top Gun: Maverick, ecco 6 nuove foto mentre il regista rompe il silenzio sul film

Grazie a EW possiamo mostrarvi sei nuove foto di Top Gun: Maverick in aggiunta al regista del film, Joseph Kosinski, che ha rilasciato la sua prima intervista sull’attesissimo sequel del successo del 1986.

Di seguito sono riportate le immagini del nuovo racconto secondo cui Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise è tornato alla scuola di volo per insegnare una o due cose sulla velocità e sulla sua necessità. A differenza dei giovani piloti del film originale, i tirocinanti di Maverick sono tutti diplomati della scuola Top Gun (alias il programma degli istruttori di tattiche di combattimento della Marina degli Stati Uniti).

“Quei piloti stavano entrando nella scuola Top Gun per la prima volta”, dice Kosinski dei personaggi del film originale, tra cui Maverick, Tom “Iceman” Kazansky di Val Kilmer e Nick “Goose” Bradshaw di Anthony Edwards. “Nel nostro film, questi sono tutti diplomati che stanno tornando per uno speciale tipo di addestramento – che è un altro aspetto di Top Gun in cui possono tornare, ovvero un addestramento specializzato dopo che si sono già diplomati. Hanno un diverso livello di esperienza rispetto rispetto al primo film.”

Per i nuovi attori, ciò ha significato infine sperimentare fino a 1.600 libbre di forza nei Super Hornet F-18, che sono stati appositamente attrezzati con fino a sei telecamere IMAX per catturare gli attori mentre facevano finta di pilotare gli aerei (che erano effettivamente gestiti da un pilota della Marina nell’altro sedile).

“L’esperienza è elettrizzante ma estenuante dal punto di vista fisico”, afferma Kosinski. “Le manovre che stavamo eseguendo per raccontare questa storia non erano qualcosa in cui puoi fare semplicemente. Tutti hanno dovuto affrontare mesi di addestramento aereo. Li abbiamo sottoposti a un corso di formazione che Tom ha progettato da solo. È un pilota acrobatico con licenza ed è stato gettato in profondità in questo ambiente quando ha partecipato al primo Top Gun senza alcun addestramento. Quindi sapeva che avrebbero dovuto lavorare molto. Così iniziarono a Cessnas e poi salirono su aerei acrobatici, poi su piccoli getti monomotore prima di essere portati a bordo del Super Hornet. Di tanto in tanto faceva ammalare alcuni attori e questo succede persino a piloti di caccia esperti.

Non c’è la crew lassù. Non sono lassù con loro, non c’è direttore della fotografia, niente capelli e trucco. Sono responsabili di ogni aspetto del processo di produzione cinematografica quando si trovano su quegli aerei.”