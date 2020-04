Top Gun: Maverick, Paramount sposta la data d’uscita al 23 dicembre

Top Gun: Maverick della Paramount, sequel del classico film con Tom Cruise del 1986, è l’ultimo film estivo a mollare la sua data d’uscita mentre i cinema rimangono chiusi per fermare la diffusione del coronavirus. Il film previsto era previsto per il 24 giugno e uscirà ora il 23 dicembre 2020.

Come parte delle modifiche alle date di rilascio, la Paramount ha anche spostato anche A Quiet Place Part II – che lo studio ha rinviato il mese scorso – al 4 settembre 2020; SpongeBob: Sponge on the Run, un’avventura animata originariamente prevista nelle sale cinematografiche per il 22 maggio e ora uscirà il 31 luglio 2020.

Nel frattempo, il film sci-fi The Tomorrow War, precedentemente programmato per il 25 dicembre 2020, è ora senza data.

Quei film si uniscono a un elenco crescente di blockbuster che sono stati ritirati dalla loro data di rilascio a causa della pandemia di coronavirus e della successiva chiusura dei cinema. Sony ha recentemente ritardato la maggior parte della sua lista di blockbuster estivi, tra cui Morbius e Ghostbusters: Afterlife. Nelle ultime settimane, la Disney ha rinviato Black Widow e Mulan, mentre la Warner Bros. ha modificato la data d’uscita di Wonder Woman 1984 e In the Heights e la Universal Minions: The Rise of Gru e Fast & Furious 9.

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

Nel cast Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Il film è diretto da Joseph Kosinski, regista della perla di fantascienza con Tom Cruise intitolata Oblivion, e sceneggiato da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Jerry Bruckheimer, produttore della pellicola, ha parlato del film come caratterizzato dal contesto che vede l’avvento dell’utilizzo dei droni nell’aviazione.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...