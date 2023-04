Transformers – Il Risveglio: ecco il nuovo trailer del film in cui compariranno i Biocombat

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

A sorpresa la Paramount Pictures ha rilasciato il nuovo trailer di Transformer – Il Risveglio, che promette di portarci indietro nel tempo agli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo.

Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformer i Maximal.

Transformer – Il Risveglio è diretto da Steven Caple Jr. e vede figurare nel cast Anthony Ramos e Dominique Fishback. Il nuiovo film di Transformer dovrebbe arrivare nelle sale a giugno 2023.

Potete vederlo qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...