Transformers: Michael Bay ricorda l’ansia e la preoccupazione durante la prima proiezione di prova

Il regista Michael Bay era preoccupato che Transformers fosse terribile durante la prima proiezione di prova del film.

Bay è uno dei registi d’azione più prolifici e di successo di Hollywood, avendo trascorso gli anni ’90 a dominare la scena con film ad alto budget come Bad Boys, The Rock e Armageddon. Il suo ultimo film, Ambulance, con Jake Gyllenhall, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza Gonzalez, uscirà nelle sale l’8 aprile 2022.

Ambulance, insieme al precedente Six Underground di Netflix, segna il ritorno di Bay, che ha trascorso un decennio nel franchise di Transformers, dirigendo i primi cinque film dal 2007 al 2017. In quel decennio ha diretto solo due film al di fuori del franchise, Pain and Gain del 2013 e 13 Hours: The Secret Soldiers of Bengasi del 2016.

I film Transformers sono stati tra i più grandi successi finanziari al mondo, con Revenges of the Fallen e Age of Extinction che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Nonostante i solidi guadagni al botteghino per la maggior parte della serie, tutti e cinque i film diretti da Michael Bay non sono mai stati accolti bene dalla critica e il regista alla fine hanno lasciato il franchise.

In un’intervista con Screen Rant in merito al suo ultimo film, Ambulance, Bay ha scomposto il complesso processo che avvenne durante la fase di screening di Transformers. Ricorda quanto fosse nervoso quando hanno testato Transformers davanti al pubblico, uno dei quali era una folla fatta di famiglie, e un altro composto principalmente da adulti. Quando ha chiesto a uno degli adulti se il film gli fosse piaciuto, e loro hanno dato una risposta poco entusiasta, Bay si è preoccupato pensando che il film fosse terribile. Tuttavia, una volta terminate entrambe le proiezioni, il film ha riscontrato un’accoglienza positiva.

“Ve lo dico io, ecco un piccolo trucco. Quando i registi vanno alla pre-proiezione dei loro film, lo fanno per vedere cosa il pubblico prova e quant’altro. Mi ricordo ancora il mio, se ci penso mi viene da vomitare. Ogni regista vuole vomitare la prima volta che un grande pubblico guarda il suo film. Vedi le persone che camminano lentamente dopo il test e vorresti afferrarle per dirli: ‘No, no, no. Aspetta. C’è una scena forte. Se ti perdi questa scena, ti perderai tutto’. E’ una cosa intensa.

Con Transformers ci furono due tipi di pubblico, due teatri, 400 persone in ogni sala.

In un momento guardavo un gruppo fatto interamente di famiglie e bambini, e reagivo del tipo: ‘Ok, stupido film sui robot. Sei solo un film per bambini. Oddio. Oh, cosa ho fatto?’, ma li ottenne un’accoglienza molto positiva, ed era incompiuto.

Poi sono andato all’altro cinema, ed era pieno di adulti. Trovo un posto vuoto, mi siedo accanto ad un ragazzo e chiedo: ‘Ti piace questo film?’, e lui rispose squotendo la mano in segno di dissenzo. Quindi li mi sono fatto prendere, dicevo a me stesso: ‘Oh, è terribile. Ho fatto un film terribile’.

Nonostante tutto, alla fine il film è venuto fuori con un punteggio niente male, un bel 94. E’ un punteggio niente male.”

L’estate del 2007 è stata ricolma di film attesissimi, da Spider-Man 3, Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, Harry Potter e l’ordine della fenice e Il film dei Simpson, ma in qualche modo anche contro tutti quei franchise collaudati con enormi budget, Transformers è emerso come uno dei film più attesi quell’anno.

Sia il criptico teaser del film che il primo trailer hanno suscitato entusiasmo nel pubblico e il film ha battuto i record nel suo weekend di apertura, incluso il più alto incasso su grande schermo nel 2007, oltre a aver infranto il record di Spider-Man 2 per la più grande apertura nel giorno del 4 luglio.

