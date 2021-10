Transformers: Rise of the Beasts, il regista annuncia la fine delle riprese alla guida di Optimus Prime

Non pensavi che avrebbero smesso di fare film sui Transformers tanto presto, vero? È vero, Transformers: The Last Knight del 2017 e Bumblebee del 2018 sono finiti per diventare due dei film con il minor incasso dell’intero franchise da quando Michael Bay ha dato il via al franchise per la prima volta nel 2007.

La cosa ha suscitato sospetto che che forse il pubblico è finalmente stanco di questi film. Detto questo, Bumblebee ha comunque raggiunto la rispettabile cifra di oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget molto più basso rispetto alle precedenti voci a tema Transformer e, con l’aiuto della protagonista Hailee Steinfeld, ha cambiato radicalmente i toni testosteronici di Bay.

Chiaramente c’è ancora un pubblico là fuori per questi film, o almeno così spera la Paramount.

Transformers: Rise of the Beasts sarà il nuovo sequel a mettere alla prova questa teoria, ed ora che ha completato le riprese ed è pronto ad entrare in post-produzione, non vediamo l’ora di vedere come il pubblico reagirà quando uscirà nel 2022.

Il regista di Rise of the Beasts, Steven Caple Jr., ha annunciato ieri il completamento delle riprese con un post su Instagram, con un’immagine del regista di Creed II al posto di guida di un camion dall’aspetto molto familiare. Ovviamente, Bumblebee ha deliziato i fan nostalgici di tutto il mondo quando si è aperto con l’epica sequenza di battaglia su Cybertron nel prologo, mettendo in primo piano i design originali dei Transformers. Questo è stato un cambiamento molto gradito rispetto all’aspetto incomprensibile di tutti i film di Bay, e Rise of the Beasts sembra intenzionato a mantenere questa nuova estetica con questo nuovo sguardo al design.

L’entusiasmo di Caple Jr. per questo progetto è stato evidente fin dall’inizio, utilizzando spesso i social media per dare ai fan uno sguardo a cosa c’è in serbo per loro. Finora, sappiamo che questo film sarà un sequel diretto di Bumblebee ambientato nel 1994 (Caple Jr. ha precedentemente affermato di essersi ispirato a Terminator 2 per questo film) e che il solito conflitto tra Autobot e Decepticon sarà ulteriormente complicato dall’arrivo di Terrorcons e Maximals.

A differenza di Bumblebee, che Lorenzo Di Bonaventura ha affermato essere stato deliberatamente progettato per essere un film più piccolo e “più intimo”, Rise of the Beasts sarà “una storia spettacolare… nella tradizione dei film di Bay“. L’azione si sposterà a New York City e incorporerà due nuovi personaggi umani: quelli già descritti. La produzione girerà anche in Perù, inclusa una momento raro in cui gireranno nelle antiche rovine Inca di Machu Picchu (un incubo logistico su cui Caple ha detto che lui e il suo team di produzione stanno ancora lavorando).

Bumblebee tornerà in Rise of the Beasts, ma il film si concentrerà maggiormente su Optimus Prime (doppiato ancora una volta da Peter Cullen), che serve come una sorta di storia delle origini di quando arriva sulla Terra per la prima volta e impara a diventare un capo.

“Voglio scoprire di più su Optimus Prime, andare sotto la superficie – andare sotto il metallo, se volete – ed esplorare chi è, e la sua esperienza sulla Terra“, ha detto Caple. Il regista ha anche rivelato il concept art dell’aspetto di Prime per il film, che si allineerà più da vicino con l’aspetto squadrato di Prime della serie animata originale e della linea di giocattoli. Altri personaggi classici dei Transformers che appariranno in Rise of the Beasts includono Mirage (alias una Porsche 911) e Arcee (uno dei pochi Transformers di genere femminile).

Il film attingerà alla serie animata “Beast Wars” incentrata su robot che si trasformano in animali anziché in veicoli. Come ha spiegato Caple, nel film, questi Transformers sono “animali preistorici che hanno viaggiato nel tempo, e li troviamo sulla Terra”. Includono Airazor (che può diventare un falco), Rhinox (che può diventare un rioceronte) e Optimus Primal, un personaggio diverso da Optimus Prime che può trasformarsi in un enorme gorilla ed è il capo dei Maximal, simili a bestie.

