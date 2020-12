Trials Rising è disponibile gratuitamente su PC

Per il quarto giorno di fila, Ubisoft continua a dare regali ai suoi utenti e questa volta è tornata a dare in dono un titolo completo, ovvero Trials Rising. Questa è la sua descrizione ufficiale: Vivi l’azione frenetica e gare su moto con una fisica realistica nell’ultimo titolo della serie Trials. Con nuovi tracciati ambientati in luoghi esotici sparsi per il mondo e con nuovi modi per gareggiare, Trials® Rising è il migliore fino ad oggi.

Per riscattare il gioco non dovete far altro che cliccare qui e seguendo la procedura indicata avrete la vostra copia sul vostro account di Ubisoft Connect. Se volete essere sicuri che il vostro PC riesca a far girare senza problemi questo titolo, vi lasciamo i requisiti minimi e consigliati del sistema:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti oppure AMD Radeon HD 7770

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 oppure AMD Radeon R9 270X

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

