Troll: ecco il nuovo trailer del film Netflix di Roar Uthaug

Fin dall’inizio del trailer di Troll, un nuovo film d’azione fantasy in lingua norvegese diretto da Roar Uthaug, è chiaro che c’è qualcosa di molto sbagliato in montagna.

Roar Uthaug è il regista di Tomb Raider (la versione del 2018) come anche del thriller catastrofico del 2015 The Wave, e il suo nuovo film Netflix sembra combinare un fascino magico per il regno delle fate con l’esplorazione di come le creature antiche potrebbero effettivamente interagire con il mondo moderno.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto:

Questa mostruosa avventura arriverà su Netflix l’8 luglio.

Dal regista premio Oscar Chris Williams (Moana, Big Hero Six), THE SEA BEAST ci porta dove finisce la mappa e inizia la vera avventura. Con Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens e Kathy Burke.

In un’epoca in cui bestie terrificanti vagavano per i mari, i cacciatori di mostri erano famosi eroi e nessuno era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble si nasconde sulla sua leggendaria nave, gli viene dato un inaspettato alleato. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e fanno la storia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...