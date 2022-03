Tron 3: Jared Leto aggiorna circa il film lasciando intendere qualche novità in arrivo

Jared Leto anticipa che alcuni potenziali nuovi annunci circa Tron 3 sarebbero all’orizzonte in un promettente aggiornamento sul film.

Sono passati più di cinque anni da quando sono emersi per la prima volta i rumor secondo cui Leto potrebbe recitare in un nuovo film di Tron. La Disney ha fatto rivivere il franchise di fantascienza originale del 1982 nel 2010, con Garrett Hedlund, Olivia Wilde e il ritorno di Jeff Bridges in Tron: Legacy. A seguito di recensioni contrastanti, la Disney ha lottato per trovare la strada giusta per la saga, ma il 2017 ha portato la notizia che Jared Leto potrebbe recitare in un nuovo capitolo di Tron.

Nei cinque anni trascorsi da quando Leto è stato collegato al film, non ci sono state notizie, fino al 2020, quando la Disney ha riavviato la fase di sviluppo del film. Fu poco dopo che Garth Davis fu annunciato come regista di Tron 3. Apparentemente Leto ha rivelato il titolo del sequel per celebrare l’annuncio, poiché un tweet cancellato da allora si riferiva al film come “Tron: Ares”.

Nonostante la star abbia poi stuzzicato circa la sua trasformazione fisica per guidare il film, non c’è stato alcun aggiornamento significativo sulla sua forma fino a questo punto, ed ormai è assato più di un anno.

Mentre il pubblico attende Tron 3, Leto è ora fuori a promuovere Morbius della Sony prima della sua uscita nelle sale il 1° aprile. Screen Rant ha avuto l’opportunità di parlare con la star di Morbius come parte del tour stampa e la conversazione alla fine ha incluso anche una domanda sullo stato di Tron 3. Leto non ha potuto dire molto sul progetto oltre a condividere il suo entusiasmo di realizzare il film, tuttavia, ha offerto un promettente aggiornamento circa il processo di sviluppo, dicendo che c’è da aspettarsi notizie all’orizzonte.

“Sono un super fan di Tron e stiamo lavorando sodo sul film con i nostri incredibili partner della Disney. Sono un fantastico gruppo di persone creative. Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando sempre di più, e chissà? Qualcosa potrebbe esserci qualcosa in arrivo.”

