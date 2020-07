Tron 3, Mitchell Leib rivela di aver parlato coi Daft Punk per realizzare il film

Tron: Legacy non ha esattamente dato fuoco al mondo quando è stato rilasciato quasi 10 anni fa, ma il suo incasso al botteghino globale da 400 milioni di dollari è stato più che sufficiente per convincere i suoi fan che meritava un sequel.

Leggi anche: Joseph Kosinski pensa che un sequel sia ancora possibile ma ad una condizione

Quel sequel non è mai arrivato, ma lo status di culto dell’intera serie di Tron non ha fatto altro che crescere negli anni successivi. L’hype per più Tron non è mai stato più alto di quanto lo sia oggi, e sembra che tutti quei fan pazienti possano finalmente avere qualcosa da festeggiare.

Durante un’apparizione sul podcast Light the Fuse, il dirigente musicale della Disney, Mitchell Leib, ha aperto le porte al futuro del franchise di Tron, avendo supervisionato la produzione dell’amatissima opera collaborando coi Daft Punk. Non solo Leib ha parlato con il duo di un sequel, ma ha anche confermato che esisteva già una sceneggiatura che piace davvero alla Disney.

Ora con Disney + vivo e florido, Tron 3 potrebbe effettivamente diventare realtà

“Ora con Disney +, penso che ci siano opportunità di creare contenuti che altrimenti non saremmo stati in grado di creare, sai perché siamo nel mondo del cinema”, ha spiegato Leib. “Siamo nella grande industria cinematografica e, a meno che non sia una grande idea, non facciamo piccoli film. SUccede solo dopo grandi successi al botteghino da miliardi di dollari. Da un lato, è grandioso. D’altro canto, è una manica molto stretta in cui operare, e Disney + penso che ci offrirà l’opportunità di espanderci e diventare molto più diversificati nel tipo di contenuti che possiamo creare. E i Daft Punk hanno un po’ di società di sviluppo televisivo e cinematografico. Quindi ho pranzato con Paul Hahn per favorire una conversazione iniziale circa Tron 3, ed ora ci stiamo pensando. Abbiamo una sceneggiatura fantastica, intendo una sceneggiatura davvero fenomenale di cui siamo molto entusiasti. Mentre i tempi non erano giusti per farlo anni fa, penso che sentiamo sia il momento giusto adesso, e sento che abbiamo imparato molte lezioni da quell’ultimo film.”

Leib ha continuato dicendo che uno dei pezzi più importanti del puzzle sarebbe stato quello di far partecipare i Daft Punk ad un altro Tron, che è qualcosa a cui il gruppo sembra essere aperto. La Disney sembra anche sperare che il regista di Tron: Legacy, Joseph Kosinski, torni a dirigere il terzo film.

“La prima cosa giusta da fare è provare a convincere i Daft Punk e loro vorrebbero farlo”, ha detto. “E la risposta è che sono sempre aperti a tutto e tutto, ma devi prenderli come viene, dipende da quali sono le circostanze. Non sappiamo nemmeno chi lo dirigerebbe, voglio dire, speriamo che Joe Kosinski sarebbe tornato e ne avrebbe fatto un altro.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...