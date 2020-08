Tron: Garth Davis alla regia del prossimo film con Jared Leto

Confermato Garth Davis alla regia del prossimo film su Tron con Jared Leto.

Arriva come un fulmine a ciel sereno, da parte di Deadline, la notizia che la Disney ha trovato il suo regista per il terzo film ambientato nell’universo narrativo di Tron, dopo il Tron: Legacy del 2010 di Joseph Kosinski, con Jared Leto protagonista.

Garth Davis dirigerà il film in questione e si tratterà del suo primo progetto ad ampio budget, visto che il regista, originario di Brisbane, per ora vanta nel curriculum solo due lungometraggi; il più recente è Maria Maddalena con Rooney Mara e Joaquin Phoenix, ma tutto il mondo lo conosce per il suo primo lavoro: Lion – La strada verso casa, film con Dev Patel che ottenne ben 6 nominations agli Oscar tra cui quella come miglior film.

Sarà quindi molto interessante vedere i frutti di questa scelta da parte di Disney e dello stesso Davis, che dovrà confrontarsi con un qualcosa ben diverso da quello che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Tron 3 (titolo non ufficiale) non ha ancora una data d’uscita, ma sappiamo che sarà scritto da Steven Lisberger, Bonnie MacBird su una prima stesura di David DiGillo, e con Emma Ludbrook, Justin Springer come produttori insieme a Jared Leto, che produrrà il film oltre che interpretarne il protagonista (Ares).

