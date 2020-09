Tron: Legacy, la colonna sonora arriverà in una nuova edizione in vinile con artwork di Mondo

Rilasciato 10 anni fa a dicembre, Tron: Legacy si percepisce ancora come in anticipo sui tempi.

Meno blockbuster d’azione mainstream e instillazione di videoarte più elevata, era un film pieno di umore e atmosfera, tagliato con precisione per l’eccitazione visiva ed emotiva. Una delle grandi ragioni per cui funziona così bene è ovviamente l’incredibile colonna sonora dei Daft Punk.

I musicisti francesi Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter hanno portato così tanto nel mondo di Tron Legacy, con una colonna sonora immediatamente classica che combinava l’orchestrazione tradizionale con la raffinatezza elettronica che li ha resi un fenomeno globale, e ora, giusto in tempo per il decimo anniversario, Mondo sta collaborando con Walt Disney Records per rilasciare una nuova versione della colonna sonora in vinile.

Mentre l’azienda si mobiliterà per celebrare l’anniversario entro la fine dell’anno, Mo Shafeek e il team di Mondo stanno traendo vantaggio dall’essere già lì:

“Abbiamo chiesto al momento giusto. Abbiamo iniziato a farlo a gennaio. Lo stavamo chiedendo da anni e questa volta è venuto insieme organicamente. E ora possiamo partecipare all’anniversario”.

I fan attenti noteranno che l’elenco dei brani (sotto) presenta molti dei brani che, al momento dell’uscita dell’album iniziale, erano disponibili solo come tracce bonus specifiche del rivenditore (credo che “Sea of ​​Simulation” fosse esclusivo per i cellulari Nokia, cosa che fa molto 2010). Shafeek ha spiegato che l’album in vinile originale aveva una sequenza diversa rispetto alle versioni digitali e includeva molte di quelle tracce bonus. Per la nuova edizione di Mondo, sono tornati alla fonte.

“La nostra è una repressione diretta di ciò che è stato pubblicato sull’album originale in vinile, che conteneva una raccolta completa di tracce bonus”, ha detto Shafeek. Purtroppo il Santo Graal delle tracce bonus di Tron Legacy, la loro collaborazione con Jay-Z chiamata “Computerized”, che doveva comparire nei titoli di coda non è presente nel taglio.

Ovviamente, gran parte della differenza della nuova versione di Mondo deriva dall’art-work davvero sbalorditivo, questa volta realizzato dall’illustratore britannico Matt Taylor. Quando hanno ricevuto la chiamata che, sì, gli era stato permesso di pubblicare il disco, Taylor era per caso negli uffici di Mondo. Un grande fan della colonna sonora, si è offerto volontario per realizzare l’artwork.

“Abbiamo incrociato le nostre sensazioni e inviato quel concept”, Shafeek e il team di Mondo hanno trattenuto il respiro per settimane, preoccupati per la natura ingombrante dei diritti di somiglianza e per alcune star che non possono assolutamente essere illustrate, “poi abbiamo ricevuto un’email di risposta che diceva: ‘Tutti dicono di sì e Jeff Bridges ne vuole una copia’.”.

L’artwork presenta in prim piano un cabinato arcade acceso in pieno stile “Flynn’s Arcade”. Quando lo tiri fuori, vedi la gloriosa copertina con tutti i personaggi del film (la copertina apribile interna sono i robot stessi, nei loro eleganti costumi bianchi di Tron Legacy). La copertina posteriore del cofanetto è un momento del film di cui Taylor era “ossessionato” – quando il giovane Sam Flynn (Garrett Hedlund) spazza via la polvere da una tastiera in disuso.

“La cover posteriore ha questa vernice a macchie dove la polvere è stata spazzata via, e la tastiera è incandescente e ha l’elenco delle tracce, come la strana tecnologia del retro futuristica”, ha detto Shafeek. “Ha questa apparenza come fosse dal punto di vista della confezione, dove lei è lo schermo di un computer, e lo apri scoprendo un’intero universo.”

Qui sotto l’elenco delle traccie:

10th Anniversary

Vinyl Edition Motion Picture Soundtrack

Music by Daft Punk

Artwork by Matt Taylor

Pressed on 2x 180 Gram Colored Vinyl

$35

DISC 01

SIDE 01

Overture The Grid The Son of Flynn Recognizer Armory Arena Rinzler The Game Has Changed Outlands

SIDE 02

Adagio for TRON Nocturne End of Line Derezzed Fall Solar Sailer Rectifier Disc Wars

DISC 02

SIDE 01

C.L.U. Arrival Flynn Lives TRON Legacy (End Titles) Finale

SIDE 02 – BONUS CONTENT

Sea of Simulation Encom Part 2 Encom Part 1 Round One Castor Reflections Sunrise Prelude

E qui sotto potete vedere gli art-work:

