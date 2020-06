Troy Baker propose a Josh Brolin di interpretare Joel in un possibile adattamento di The Last of Us

The Last of Us e The Last of Us Parte II sono videogiochi pieni di azione, spari e zombi fungini che emettono clic per segnalare che stanno per mangiarti, ma non è questo che ti fa rimanere il franchise nel cervello. Ciò che li rende iconici è il fatto di essere delle vere opere d’arte videoludiche fatte di grandi ambientazioni, meravigliose trame, e incredibili personaggi – in particolare Ellie e Joel – che dietro hanno incredibili performance – soprattutto di Ashley Johnson e Troy Baker.

Ora che sappiamo che il mondo di The Last of Us si sta trasferendo su HBO per venir adattato come uno spettacolo dallo showrunner di Chernobyl, Craig Mazin, rimane una grande domanda: chi potrebbe portare in scena questi personaggi in uno spazio live-action?

Collider recentemente ha incontrato lo straordinario doppiatore, attore e performer in mo-cap, Troy Baker, come parte del Podcast di Collider Games, e gli ha chiesto chi gli sarebbe piaciuto vedere interpretare il suo ruolo di Joel se dovesse presentarsi nella serie. Mentre la maggior parte di noi preferirebbe di gran lunga vedere Baker stesso interpretare il ruolo per la TV, l’attore si sente come se avesse dato al ruolo tutto ciò che poteva:

“Tutto quello che volevo fare con Joel, l’ho fatto. Ho portato Joel avanti per quanto posso. Ho fatto lo stesso nella prima parte. Lo stesso nella seconda parte. Quello era il mio lavoro, era portare quel personaggio il più lontano possibile. Ciò di cui sono entusiasta è trovare qualcuno che possa darmi un lato completamente diverso di Joel e mostrarmi fino a che punto quel personaggio può allungarsi.”

Baker ha continuato dicendo di simpatizzare con qualsiasi attore assunto per interpretare la parte, dato che la sua vasta carriera ha incluso anche molti ruoli iconici:

“Amico, non sono estraneo ad entrare in ruoli preesistenti. Ho interpretato Batman. Voglio dire, Gesù, quante persone hanno interpretato Batman in modo fantastico e sorprendente? Il Joker, stessa cosa. Ci sono più persone che hanno interpretato il Joker di quante abbiano camminato sulla Luna, e questo è un fatto interessante, che probabilmente ho appena inventato.”

Quindi chi, secondo Baker, potrebbe portare Joel a nuovi livelli? Molti fan hanno apertamente cercato parlato di Josh Brolin, al punto in cui Brolin stesso ha risposto a una domanda su un AMA di Reddit (piuttosto sardonica). Ma sapevate che Baker stesso una volta ha incontrato Brolin e gli ha apertamente proposto di interpretare il ruolo?

“Ricordo di essere stato a LAX [Aeroporto] e Josh Brolin era lì, eravamo nel salotto insieme e mi sono avvicinato. Ero tipo: ‘Amico, dubito che te lo ricordi, ma tu e io stavamo girando un film insieme’. Stava facendo Non è un Paese Per Vecchi e io stavo facendo un western. E io ero tipo: ‘Io e te ci siamo conosciuti, abbiamo bevuto qualcosa quella sera, abbiamo passato una buona notte’. E lui ha risposto di ricordarselo, anche se dubito che lo facesse, visto quanto abbiamo bevuto quella notte. Così gli ho detto: ‘C’è un gioco che sta uscendo. E voglio che tu sappia che, per me, gran parte del tuo lavoro è stato molto influente’. E lo è stato davvero. E io ero tipo: ‘Se mai ricevessi la chiamata per un personaggio di nome Joel, sarei onorato e penso che saresti arricchito nell’interpretare quel personaggio’.”

