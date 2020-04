True Detective: per ora la serie rimarrà una trilogia

Nonostante siano in molti ad amare True Detective, al momento rimarrà una trilogia, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

La prima stagione di True Detective è un vero e proprio capolavoro, ed anche la seconda e terza stagione sono degne di nota, nonostante l’aspra accoglienza che ricevette la seconda quando andò in onda. Una fredda accoglienza dovuta ad una chiusura dei fan che non accettavano l’idea di non poter rivedere i personaggi di Rust Cohle e Marty Hart, ma obbiettivamente anche la seconda stagione è un prodott ben sopra la media.

Ma anche se la serie si è ripresa notevolmente, a livello di critica, con la terza stagione (ben più simile alla prima) per ora la serie rimarrà una trilogia, secondo quanto dice il suo creatore Nic Pizzolatto.

Nelle ultime ore Pizzolatto è risultato molto attivo su Instagram. Ieri vi abbiamo riportato la sua particolare idea per un (bellissimo) film su Batman e proprio sotto quel post, rispondendo ad un commento di un fan della serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo, Pizzolatto ha rivelato di avere dei piani per una quarta stagione di True Detective, che però al momento è meglio se rimane una trilogia.

Al momento Pizzolatto sta lavorando ad una serie sempre con protagonista Matthew McCunaghey (interprete di Rust nella prima stagione di True Detective), intitolata Redeem, e forse il suo impegno per questa serie potrebbe essere una delle ragioni per cui ha lasciato stare, per ora, il suo prodotto di punta:

Sto lavorando a un’altra serie al momento, ma ho una serie per True Detective e potremmo tornarci su in qualsiasi momento. Ma per il momento mi va bene lasciare che sia una trilogia.

Inoltre, durante un’intervista con Indiewire ha rivelato di voler sperimentare molto con il futuro di True Detective.

Potrebbe diventare uno show diverso, forse un film. Ma voglio realmente, realmente realizzare una quarta stagione.

Anche in un’altra intervista con Esquire ha parlato di quante idee ha per rendere la serie ancor più entusiasmante:

Ho avuto questa idea e, secondo me, è davvero forte. Sarebbe qualcosa che non è mai stata fatta prima in televisione. Ma da quel momento ho pensato anche a un’altra idea e ne ho parlato con un attore, e sarebbe questa seconda ipotesi la cosa più entusiasmante che potremmo realizzare con True Detective.

