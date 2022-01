True Love: Gareth Edwards e Greig Fraser tornano a collaborare per il film di fantascienza

Il duo regista/cineasta che ha dato vita allo splendido Rogue One: A Star Wars Story sul grande schermo si è riunito per un nuovo film.

Il regista Gareth Edwards e il direttore della fotografia Greig Fraser stanno tornando a collaborare per il film di fantascienza, True Love.

In un post condiviso con il suo direttore della fotografia, Oren Soffer, Fraser ha pubblicato sul suo account Instagram il primo giorno delle riprese di True Love. “BOOOOM!!!! Giorno uno adnato!”, ha scritto Fraser nella didascalia sotto la foto. “Un momento emozionante in divenire”.

Fraser ed Edwards hanno lavorato insieme per la prima volta a Rogue One, un film antologico di Star Wars che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino durante la sua corsa iniziale nel 2016. Edwards e Fraser sono stati elogiati per aver aperto nuovi orizzonti all’interno della mitologia di Star Wars, e mentre molti soprannominato Rogue One come un film “fan service”, è in realtà uno dei migliori film di Star Wars di sempre.

Cinque anni dopo, i due stanno cercando di riaccendere la magia con True Love, un film di fantascienza con John David Washington con i 20th Century Fox alla distribuzione. Fraser ha una certa dimestichezza nel dare vita a bellezza fantascientifica, infatti il suo lavoro più recente lo si può vedere in Dune di Denis Villeneuve.

Dopo aver prestato servizio come tuttofare nel cortometraggio del 2008 Factory Farmed, Edwards ha debuttato alla regia nel 2010 con il film horror di fantascienza Monsters, che quell’anno è stato un discreto successo. Successivamente ha diretto Godzilla del 2014, che ha incassato oltre $ 500 milioni al botteghino. Il successo di Godzilla ha portato Edwards a collaborare con Fraser per Rogue One, che è stato il suo film con il maggior incasso fino ad oggi.

True Love è stato annunciato nel febbraio 2020, quando è stato riferito per la prima volta che Edwards aveva firmato per dirigere il progetto. Edwards ha anche scritto la sceneggiatura e sarà co-produttore insieme a Kiri Hart. Insieme a Washington, nel film reciteranno anche Gemma Chan, Danny McBride, Benedict Wong e Allison Janney.

Fonte

