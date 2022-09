Tudum 2022: ecco il programma completo degli annunci che verranno fatti il 24 settembre

Attenzione: questo annuncio è rivolto a tutti i fan Netflix.

Tudum torna con 5 spettacoli il 24 settembre. Guarda le tue star e i tuoi ideatori preferiti da tutto il mondo su un palcoscenico virtuale per un’esaltante giornata ricca di notizie, esclusive e anteprime Netflix.

From Heartstopper’s Tobie Donovan to Heart of Stone’s Alia Bhatt, here’s WHO you can expect to see at #TUDUM on September 24 — so now the only question is, WHAT will they be showing you??

There’s only one way to know for sure! Set Your Reminder Now: https://t.co/idStmfn9Ef pic.twitter.com/DEmSCCUgA7

— Netflix (@netflix) September 22, 2022