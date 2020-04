Tutti i titoli aggiunti al catalogo Netflix dal mese d’aprile fra serie tv e film

Dopo quella che sembra la marcia più lunga della storia registrata, finalmente aprile è alle porte. Questo di solito significa che è tempo di schivare gli scherzi su Internet, ma poiché la gente di Twitter ha deciso di saltare il primo di aprile del 2020, concentriamoci solo sulle buone notizie.

Un nuovo mese significa nuove opzioni per ogni singolo servizio di streaming, incluso Netflix. Non appena la mezzanotte ha scoccato sulla costa occidentale, il roster di Netflix è stato aggiornato e un sacco di nuovi film e programmi TV sono stati aggiunti alla lineup.

Una delle più grandi novità di Netflix di questo mese è senza dubbio Community, l’amatissima serie comica del co-creatore di Rick e Morty, Dan Harmon. Tutte e sei le stagioni sono state aggiunte al servizio di streaming mercoledì mattina, rendendo l’intera serie disponibile a tutti gli abbonati. Oltre ad essere stata un trampolino di lancio per artisti del calibro di Donald Glover, Alison Brie e Danny Pudi, Community presenta anche diverse presenze registiche dei timonieri di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo.

Dal punto di vista cinematografico, ci sono alcuni film per cui vale la pena entusiasmarsi oggi. Netflix ha aggiunto classici popolari come Taxi Driver, Bloodsport, Cheech & Chong’s Up in Smoke, The Hangover, tutti e tre i film Matrix e l’intero franchise di Arma Letale. Se stavate cercando altri film da guardare su Netflix, adesso li avete.

Qui sotto potete leggere una lista dei titolo arrivati su Netflix:

David Batra: Elefanten I Rummet — NETFLIX COMEDY SPECIAL

How to Fix a Drug Scandal — NETFLIX DOCUMENTARY

The Iliza Shlesinger Sketch Show — NETFLIX COMEDY SPECIAL

Nailed It!: Season 4 — NETFLIX ORIGINAL

Sunderland ‘Til I Die: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

40 Days and 40 Nights

Bloodsport

Cadillac Records

Can’t Hardly Wait

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Community: Season 1-6

Deep Impact

God’s Not Dead

Just Friends

Killer Klowns from Outer Space

Kim’s Convenience: Season 4

Lethal Weapon

Lethal Weapon 2

Lethal Weapon 3

Lethal Weapon 4

Minority Report

Molly’s Game

Mortal Kombat

Mud

Pokémon the Series: Sun & Moon: S3: Sun & Moon – Ultra Legends

Promised Land

Road to Perdition

Salt

School Daze

Sherlock Holmes

Soul Plane

Sunrise in Heaven

Taxi Driver

The Death of Stalin

The Girl with All the Gifts

The Hangover

The Matrix

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

The Perks of Being a Wallflower

The Roommate

The Runaways

The Social Network

Wildling

Mi piace: Mi piace Caricamento...