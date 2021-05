Twilight of the Dead: Suzanne Romero sta facendo sviluppare l’ultimo film della saga

Nel 1968, il regista George A. Romero ha dato vita al genere zombie movie con La notte dei morti viventi, un bellissimo film a basso budget che rimane rilevante oggi come lo è stato decenni fa.

Il regista ha continuato dirigendo altri cinque film, tra cui Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985) e Land of the Dead (2005). Quello che pochi sapevano è che prima di morire di cancro ai polmoni a 77 anni nel 2017, Romero stava sviluppando in silenzio Twilight of the Dead, un capitolo conclusivo destinato a essere la sua dichiarazione finale sul genere.

Ora Suzanne Romero, vedova del regista, si sta aprendo leggermente circa Twilight of the Dead, condividendo i suoi piani per portarlo sullo schermo. Negli ultimi anni ha sviluppato la sceneggiatura con tre sceneggiatori ed è pronta a incontrare i registi per il progetto, che ha questa allettante logica: “La storia è ambientata in un mondo decimato. La vita è quasi scomparsa. Ma c’è ancora può essere una speranza per l’umanità”.

George A. Romero ha scritto un trattamento per Twilight of the Dead con Paolo Zelati. Dopo la morte del regista, Zelati ha chiesto a Suzanne Romero il permesso di continuare con la sceneggiatura. Ha chiesto aiuto agli sceneggiatori Joe Knetter e Robert L. Lucas.

“Gli ho dato la mia piena benedizione fintanto che ho potuto essere presente in ogni fase del percorso affinché rimanesse fedele alla visione di George”, dice Suzanne Romero. “Abbiamo ricevuto un trattamento solido e l’inizio della sceneggiatura. Posso dire al 100% che George sarebbe stato incredibilmente felice di vederlo continuare. Voleva che questo fosse il suo segno finale sul genere degli zombi.”

Il film di Romero del 2005, Land of the Dead, ha introdotto Big Daddy, un leader zombie intelligente, il cui destino è stato lasciato aperto alla fine del film. George A. Romero voleva una risposta a quello che sarebbe successo dopo: “Tutto è iniziato con la mia domanda: ‘Dove vanno gli zombi alla fine di Land of the Dead?’.”, dice Zelati.

George A. Romero ha diretto altri due film a tema zombie, nel 2007 Diary of the Dead e il 2009 di Survival of the Dead, ma lui non ha ritenuto quelli come parte della stessa timeline generale che ha avuto inizio con La notte dei morti viventi.

