Twisted Metal: Stephanie Beatriz entra nel cast della serie Peacock ispirata al videogioco

La serie TV di Twisted Metal andrà in onda su Peacock della NBC, e dopo aver trovato il protagonista ne ha trovato un altro in un’attrice davvero molto nota.

Stephanie Beatriz, l’attrice nota per i suoi ruoli in Brooklyn Nine-Nine e Encanto, si è unita al cast. Inoltre, abbiamo ottenuto alcuni dettagli sul suo personaggio e su come si inserirà nell’universo di Twisted Metal. Questo annuncio del casting segue la precedente conferma che la star della Marvel Anthony Mackie avrebbe assunto il ruolo da protagonista nella serie.

Beatriz reciterà in Twisted Metal nei panni di un personaggio chiamato “Quiet”, un co-protagonista descritto come un “ladro d’auto feroce e tosto che agisce puramente per istinto”. Un comunicato stampa sull’annuncio diceva che proveniva da una comunità che “l’ha oppressa fino al silenzio”, un retroscena che supponiamo abbia portato il suo nome ad essere quello che è. Pur esprimendo il suo bisogno di vendetta, Quiet alla fine forma quello che viene descritto come un “improbabile legame da antagonista” con il personaggio di Mackie, John Doe.

Come menzionato nella biografia del personaggio, Mackie assumerà il ruolo di protagonista in questo show ispirato a Twisted Metal, come indicato in precedenti annunci. Asad Qizilbash, il capo dell’organizzazione PlayStation Productions che supervisiona questo progetto, ha elogiato la “capacità di fondere commedia, azione e dramma” di Mackie, un’abilità che secondo lui sarà perfetta per il tono che questa serie sembra dare.

Prima dell’annuncio del coinvolgimento di Beatriz nello show, si diceva che Kitao Sakurai, noto per Bad Trip e The Eric Andre Show, avrebbe diretto più episodi della serie. Non è stato ancora detto, tuttavia, di quanti episodi di mezz’ora sarà composto lo spettacolo al momento del lancio.

Anche Will Arnett è a bordo per la produzione esecutiva, e sebbene rapporti precedenti suggerissero che avrebbe interpretato anche Sweet Tooth, quel dettaglio non è stato confermato.

