Tyrese Gibson torna a parlare del suo desiderio di interpretare John Stewart

Tyrese Gibson, che presto riprenderà il ruolo di Roman Pearce in Fast & Furious 9, è tornato a ribadire il suo desiderio di interpretare la Lanterna Verde John Stewart.

E’ un po’ ormai che non si sente più parlare dell’annunciato film sul Corpo delle Lanterne Verdi, e da quando Ryan Reynolds ha interpretato il personaggio in Green Lantern del 2011, la potente forza di polizia interplanetaria non ha fatto passi avanti riguardo al proprio adattamento cinematografico.

Mentre nel mondo televisivo una serie è in preparazione per HBO Max, e un rimando all’interno dell’Arrowverse lascia intendere qualcuno della serie Arrow possa indossare l’anello della volontà, sul fronte cinematografico una Lanterna Verde meno famosa è apparsa in un cameo in Justice League, ma la Warner non ha ancora scelto gli interpreti per i ruoli in Green Lantern Corps.

“Non ho aggiornamenti. Spero solo che mi chiamino. Spero che mi chiamino”, ha detto Gibson quando gli è stato chiesto di Green Lantern durante. “È un ruolo che mi appassiona molto, ma in questo momento l’attenzione è rivolta a il film Morbius.”

Nel 2015, Gibson ha dichiarato di aver avuto un “paio di incontri” con la Warner Bros. per unirsi all’universo cinematografico DC, sostenendo che il suo ruolo in corso nel franchise di successo Fast & Furious lo rendeva la scelta migliore per vestire un ruolo come Lanterna Verde.

“Ho già avuto un paio di incontri alla Warner Bros., quindi vedremo cosa succederà. Credo che ci debbano essere più supereroi neri là fuori, ma non è quella la mia motivazione”, aveva detto a Collider. “Penso che darei vita alla migliore Lanterna Verde e sento come se ci fosse una fan-base là fuori in attesa di vedermi indossare quel costume verde. Quindi mi piacerebbe confermare qualcosa oggi, ma non posso. Continueremo a dare seguito.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...