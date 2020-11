Ubisoft Montréal sotto presunto attacco terroristico, presa di ostaggi e dispiegamento di forze speciali.

I media canadesi hanno riferito di un possibile attacco terrostico presso Ubisoft Montréal, sede canadese del publisher Ubisoft celebre per numerosi giochi tra cui il recente Assassin’s Creed Valhalla. Le segnalazioni parlano di ostaggi all’interno dell’edificio situato nell’area della città circoscritta tra Saint-Lorent e St-Viateur.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Il primo a segnalare il tutto è stato il Journal of Montréal, che riferisce la presenza di una dozzina di persone all’interno della struttura mentre al suo esterno le forze dell’ordine canadesi stanno dispiegando un vasto numero di forze speciali per far fronte all’emergenza. Attualmente però non sono state divulgate dalla polizia maggiori informazioni sulla natura della minaccia, reale o presunta che sia.

this is insane. this is my team on the roof. pic.twitter.com/xT12NpTALF — Eric Pope (@MrPope) November 13, 2020

Presenti sul luogo, i giornalisti del Journal of Montréal sono riusciti ad entrare in contatto con alcuni dipendenti della software house che hanno riferito come alcuni loro colleghi siano riusciti a rifugiarsi sul tetto mentre altri si sono barricati all’interno della sala conferenze dell’edificio. Ciò che ha scatenato il tutto è stata una telefonata minatoria, almeno stando alle prime informazioni venute fuori.

Attualmente non ci sono ulteriori aggiornamenti su questa situazione, ma la polizia ha garantito che saranno svelati ulteriori dettagli appena le indagini avranno scoperto qualcosa di più sulla vera natura di questa emergenza. Noi della redazione di Cinespression non possiamo far altro che augurare il meglio per le persone coinvolte e che a nessuno succeda nulla di grave. Vi terremo aggiornati.

