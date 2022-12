Un boss di Netflix ha parlato delle cancellazioni di programmi popolari da parte del servizio di streaming

Il boss di Netflix, Peter Friedlander, ha chiarito le cancellazioni di programmi popolari da parte del servizio di streaming.

Netflix continua a battere i record di visualizzazione con programmi di successo come Stranger Things e The Sandman, il primo dei quali ha dominato l’estate e ha dato il via a un revival mondiale di “Running up that Hill” di Kate Bush. Anche il fedele adattamento televisivo di The Sandman degli amati fumetti di Gaiman si è rivelato un successo tra il pubblico, nonostante il contraccolpo iniziale nei confronti delle scelte di casting.

Più recentemente, Mercoledì ha ricevuto elogi particolarmente alti, facendo sperare in una seconda stagione nel prossimo futuro, ma anche serie meno blasonate come Warrior Nun hanno catturato il pubblico, anche se questo non ha impedito allo streamer di cancellarla.

Tuttavia, non tutto ciò che fa il servizio viene elogiato e forse la loro reputazione per la cancellazione di spettacoli popolari potrebbe essere la più grande lamentela della maggior parte degli abbonati. La temuta ascia della cancellazione incombe ancora su diversi spettacoli popolari e ora uno dei capi dell’azienda ha parlato del motivo per cui ciò accade.

In una nuova intervista con Variety, Peter Friedlander, capo della divisione serie di Netflix per Stati Uniti e Canada, ha fatto luce sull’incoerente cancellazione di spettacoli in streaming da parte del servizio. A Friedlander è stato chiesto perché molti dei nuovi spettacoli popolari cancellati nel 2022 abbiano subito quel destino, con First Kill e Fate: The Winx Saga che sono stati eliminati nonostante le apparizioni nella Top 10 settimanale del servizio.

Friedlander ha sottolineato che “le cancellazioni sono la parte più difficile di questo lavoro” perché tutti in Netflix si appassionano ai contenuti del gigante dello streaming.

“Penso che lo sentirete dire da molte persone, ma le cancellazioni sono la parte più difficile di questo lavoro e quando penso al lavoro che c’è dietro, dai creatori a tutte le persone di Netflix che c’hanno lavorato, mi si stringe il cuore e non qualcosa che prendiamo alla leggera.”

Tuttavia, Friedlander è rimasto stoico sul fatto che queste cancellazioni fanno “parte del lavoro” e sono state “parte della nostra attività da sempre”, anche se molti potrebbero prendere le sue parole cum grano salis dato che il servizio potrebbe cambiare queste pratiche in futuro.

Friedlander ha anche chiarito che la Top 10 è uno strumento utile per “le persone per trovare spettacoli, scoprirne di nuovi, e parlare di spettacoli” ma non tiene conto delle decisioni delle sale riunioni. Friedlander ha rivelato anche che Netflix guarda alla vita a lungo termine di questi spettacoli e prende decisioni sul loro futuro in base a queste stime, piuttosto che a come si è comportato lo spettacolo nella sua fase di rilascio iniziale. Friedlander ha fornito pochi dettagli su ciò che influenza l’esito di queste decisioni, lasciando i fan a chiedersi ancora cosa potrebbe salvare il loro programma preferito dalla temuta ascia della cancellazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...