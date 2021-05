Un fan si lamenta di Aloy in Horizon Forbidden West chiedendo un cambiamento per “renderla più carina”

Horizon Forbidden West ha abbagliato i fan (noi compresi) con il suo primo gameplay pochi giorni fa, lasciando molti colpiti dalla grafica di questo sequel, ma anche da tanti altri elementi. Tuttavia, una persona ha criticato Horizon Forbidden West per i suoi modelli dei personaggi, indicando in particolare le caratteristiche fisiche di Aloy.

Aloy vantava un aspetto unico in Horizon: Zero Dawn, poiché si adattava al mondo post-apocalittico in cui viveva e alla cultura con cui è cresciuta. Accanto ai suoi vestiti, i suoi capelli rossi intrecciati, c’era il suo fisico, temprato da anni di allenamento per riuscire a diventare parte del clan, e ovviamente non trucco.

Tuttavia, sembra che un fan preferirebbe vedere una versione “più carina” di Aloy, lamentandosi del fatto che non ha abbastanza “caratteristiche femminili” nel suo design. Ovviamente non si tratta di una grossa polemica, ma di un singolo tweet che però fa parte di un pensiero più ampio, che vi spiegheremo in calce.

I commenti provengono dall’utente di Twitter ApexAlphaJ, che ritiene il design di Aloy “eccessivamente maschile”. Mettendola a confronto con Ellie di The Last of Us, ApexAlphaJ afferma che non è abbastanza “curvy” e quindi non è come una “donna media” prima di condividere un modello di una versione fan-made di Aloy che si allontana dall’originale.

Aloy sfoggia denti bianchi, un viso più magro e perde le lentiggini. “Veste” anche un trucco pesante volto a modificarle il volto e il rossetto. Mentre il post ha raccolto 1.000 Mi piace, i 9.000 tweet di citazione e numerose risposte che richiamano il take mostrano che molti fan non sono d’accordo con la cosa.

She's a woman living in a post apocalyptic San Francisco. It'd be weird if she looked like Ms. Universe in a setting like that. — Manas (@Manu962k) May 30, 2021

A parte molti che denunciano il sessismo del post, altri sottolineano quanto sia sciocco l’aspetto suggerito, se messo in contesto col mondo di Horizon. I fan come alexandertyler su Twitter sottolineano come una “Aloy bambola” abbia poco senso dato quanto tempo trascorre in acqua e quanto sia pratica la sua attrezzatura. Un commento di Byrne1487 calca la mano, dicendo che ogni personaggio femminile non dovrebbe avere le caratteristiche che alcuni uomini vogliono vedere. Altri parodiano il commento originale “assumere fan” con meme.

So a badass guerrilla fighting warrior needs to get *dolled up* to do her job? That’s a weak take broski. Just jumping into the water would melt off the makeup. She’s wearing practical-ish combat clothing. Guess what, she probably isn’t shaving much either, or using deodorant!!! pic.twitter.com/S3tPUYOCPG — GamER MD (@alexandertyler) May 30, 2021

100% agree with this. Can’t stand these kind of takes expecting every popular female character to be dolled up to suit what pervert makes want to see. It shouldn’t matter as long as the game is good and he character is great. — Brett Byrne (@Byrne1487) May 30, 2021

Anche l’utente Twitter _Daks_ richiama il Tweet originale con un commento che indica la natura frustrante della foto di confronto. Forzare Aloy a sorridere e cambiare la sua espressione arrabbiata in modo che sembri “più carina” è frustrante per molti sulla base dei confronti nel mondo reale, ed è facile capire perché molte persone sono arrabbiate per il post. Tuttavia ce ne sono altri simili, con molti che chiamano Aloy “grassa” o suggeriscono che sembra troppo vecchia nel sequel. Tuttavia, con la stragrande maggioranza dei commenti che elogiano il design di Aloy in Horizon Forbidden West, è chiaro che la maggior parte dei fan è contenta del suo aspetto, e che questa non è una polemica di proporzioni gigantesche.

Not giving him the QRT but legit Aloy just….doesn't have make-up on.

All this is saying is that if you don't wear makeup, you look masculine. It's literally saying that femininity can only be manufactured.

This is a man on the street telling her she's prettier if she smiles. pic.twitter.com/GBiHdyTaLI — Daks (@_Daks_) May 30, 2021

take it from someone who has "blonde haired, blue-eyed white girls"among the bottom rungs of my preferences: there are PLENTY of people out there who don't share your tastes who are happy for representations of themselves and/or their own tastes. — Daks (@_Daks_) May 30, 2021

