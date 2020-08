Un fanta-casting di BossLogic immagina Shia LaBeouf come Wolverine

Grazie alla Disney che ha riportato gli X-Men e i Fantastici 4 sotto l’ombrello della Marvel, una miriade di fanta-casting da sogno sono comparsi in giro per i social media circa un certo numero di personaggi preferiti dai fan.

Più di recente ciò ha incluso il casting di Shia LaBeouf come Bobby Drake, altrimenti noto come Iceman, e ciò ha spinto BossLogic a creare una versione di LaBeouf come il personaggio. Come puoi vedere di seguito, però, si è rivelato un po’ diverso dal previsto, poiché BossLogic ha rivelato invece una versione piuttosto convincente di LaBeouf nei panni di Wolverine.

Potete vederlo qui sotto:

Shia LaBeouf @thecampaignbook as Iceman…

All honesty tho I think I just designed a @RealHughJackman 😂 pic.twitter.com/P2zsu029rB — BossLogic (@Bosslogic) August 12, 2020

