Un infografica mostra il ruolo delle gemme dell’infinito nello schiocco

Per anni, le gemme dell’infinito sono stati i più misteriosi MacGuffin che i fan del MCU abbiamo mai visto, e molti giovani appassionati di cinema hanno imparato questo termine proprio con questi film.

Apparendo già in Captain America: The First Avenger (2011), le gemme stesse sono apparse in varie forme nel corso della storia del franchise Marvel Studios, apparentemente cambiando secondo la necessità della storia. Ovviamente all’inizio il Tesseract non era inteso essere il guscio della Gemma dello spazio, e doveva essere semplicemente un cubo cosmico come tanti altri, ma le cose cambiano.

Le cose si sono concluse in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, quando le gemme sono state usate per liberare l’universo da metà della vita e successivamente sono state usate per rimettere tutto a posto. Un fan della Marvel ha messo insieme un’utile infografica che mostra il ruolo di ognuna delle gemme dell’infinito nel primo scenario.

Nel post che è diventato subito virale su Reddit, u / Excelsior1001 suggerisce che ciascuna delle pietre ha avuto il proprio ruolo specifico nel Blip, come lo chiamano i personaggi nell’universo.

La gemma della mente ad esempio è stata usata per discernere ciò che già viveva mentre la gemma della realtà liberava i corpi fisici da questo piano di esistenza. La gemma dell’anima è stata quindi usata per disperdere le anime rimanenti sulla terra mentre la gemma dello spazio è stata usata per eseguire il compito di Thanos nell’universo contemporaneamente. Infine, la gemma del Tempo ha aiutato la rapidità dell’atto mentre la gemma del Potere ha aiutato a alimentare tutte le altre pietre per assicurarsi che potessero completare il loro compito.

