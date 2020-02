Un nuovo artwork mostra la morte di Nick Fury in Avengers: Endgame

I fan della Marvel probabilmente si aspettavano molto più da Nick Fury in Avengers: Endgame, ma forse la sua relativa assenza è stata per il meglio.

Dei nuovi concept art del film mostrano l’ex-direttore dello SHIELD andare incontro a un destino piuttosto funesto. Stephen Schirle ha lavorato come artista nel film e ha mostrato il suo lavoro su ArtStation. Nell’immagine, Fury è trafitto dall’arma di Corvis Glaive.

Ora, ciò si rivelerebbe problematico, fatta eccezione per il fatto che avrebbero potuto facilmente usare questo punto della trama per impostare l’eventuale rivelazione del personaggio come uno Skrull in Spider-Man: Far From Home.

Jon Watts ha raccontato tutto ciò a Comicbook dopo che il film è stato presentato nelle sale cinematografiche.

“Prima di tutto, per chiarire la cronologia, è il vero Nick Fury al funerale di Tony alla fine di Avengers: Endgame”, ha detto Watts. “Quindi non è come se fosse sempre stato uno Skrull dai tempi di Captain Marvel. Inizialmente, c’era l’idea di stuzzicare i fan con la rivelazione di Fury come uno Skrull con un dettaglio per i fan accaniti dell’universo cinematografico Marvel. Avremmo fatto in modo che mangiasse un toast tagliato in diagonale.”

Altri imminenti progetti dei Marvel Studios includono Black Widow il 1° maggio, The Eternals il 6 novembre, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings il 12 febbraio 2021, WandaVision nella primavera del 2021, Loki nella primavera del 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 7 maggio 2021, What if…? nell’estate del 2021, Occhio di Falco nell’autunno del 2021, Thor: Love and Thunder il 5 novembre 2021 e Black Panther 2 il 6 maggio 2022.

Le serie Marvel Studios Disney + senza date di rilascio includono Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

