Un nuovo rapporto lascia intendere che Hellboy stia per ricevere una nuova possibilità sul grande schermo

Secondo un nuovo rapporto, Hellboy sta per ricevere una nuova possibilità sul grande schermo.

Come sapete, Hellboy ha visto due diversi adattamenti sullo schermo. Il primo è stato nel 2004, con Ron Pearlman nel ruolo del protagonista, con la regia del maestro Guillermo del Toro, che ha consacrato il film come uno dei migliori adattamenti deifumetti mai realizzati. Nel complesso, il primo film e il suo sequel sono stati entrambi accolti calorosamente, con i fan che dal momento dell’uscita del secondo capitolo hanno desiderato vedere una conclusione con un terzo e ultimo episodio della saga. Film che non è mai arrivato.

Oltre un decennio dopo è arrivato il riavvio del franchise nel 2019, questa volta con protagonista David Harbour. Inutile dire che è stato un disastro. Il film è stato stroncato sia dalla critica che dal pubblico. Il film è anche riuscito a deludere anche al botteghino, non riuscendo a superare nemmeno i $ 100 milioni.

Ora sembra che il franchise sia pronto per un altro tentativo.

Un rapporto di Discussing Film, quindi da prendere con le pinze, ha rivelato che Millennium Media è pronta a dare un’altra possibilità all’adattamento di Hellboy. L’ultimo film è uscito nel 2019 e ha avuto come protagonisti sia David Harbour che Milla Jovovich. Fino ad oggi, si trova a un abissale 17% su Rotten Tomatoes, non che importi qualcosa.

Le fonti di Discussing Film affermerebbero che l’attuale titolo provvisorio del film live-action è Hellboy: The Crooked Man. Non è noto se questo sarà il titolo finale del film o se adatterà l’omonima trama in tre numeri che ha debuttato nell’aprile del 2011.

La miniserie è ambientata nel 1956 nel West Virginia, dove Hellboy incontra un uomo di nome Tom, qualcuno che, da giovane, ha venduto la sua anima a un demone dei boschi chiamato Crooked Man. I due si uniscono per affrontare il demone nel cuore oscuro dei monti Appalachi.

Sembra che questa nuova versione del franchise sia in sviluppo da molto tempo, con le riprese già programmate per iniziare entro aprile in Bulgaria. Il processo di casting inizierà nelle prossime settimane, quindi i fan dovrebbero ricevere maggiori informazioni sul progetto prima piuttosto che dopo.

Brian Taylor è impostato per dirigere il film. I suoi crediti precedenti includono Crank del 2006, Ghost Rider: Spirit of Vengeance del 2011 e la serie di SyFy, Happy!. Per quanto riguarda la scrittura, pare che il creatore di Hellboy Mike Mignola e l’autore horror Christopher Golden riceveranno entrambi crediti da sceneggiatore. Non è noto se contribuiranno direttamente alla sceneggiatura finale.

