Un nuovo rapporto rivelerebbe che è in sviluppo un sequel di Godzilla vs. Kong

Un nuovo rapporto rivela che le riprese del sequel di Godzilla vs. Kong inizieranno entro la fine dell’anno in Australia.

Agendo come il quarto capitolo del Monsterverse della Legendary Entertainment, Godzilla vs. Kong vede i due titani titolari affrontarsi in una battaglia di proporzioni epiche. Il film segue gli eventi di Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters, ed è stato un successo con il pubblico di tutto il mondo, incassando oltre 469 milioni di dollari al botteghino a livello globale.

Godzilla vs. Kong è diretto da Adam Wingard, noto soprattutto per il suo lavoro in film come You’re Next, The Guest e Death Note.

Dopo numerosi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, il film è stato infine presentato in anteprima nelle sale e su HBO Max lo stesso giorno, diventando infine il film più piratato del 2021. Godzilla vs. Kong vede protagonisti sia personaggi nuovi che di ritorno, con talenti del calibro di Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick e Kyle Chandler.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Godzilla vs. Kong 2 sta andando avanti con il proprio sviluppo. Le riprese del sequel dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno nel Queensland, in Australia. Sia Godzilla vs. Kong che Kong: Skull Island sono stati girati in quella regione, fornendo importanti stimoli economici e creando centinaia di posti di lavoro per le troupe cinematografiche locali.

I dettagli sulla trama del prossimo sequel sono attualmente sconosciuti, così come chi lo dirigerà.

Sebbene Wingard non abbia ancora confermato se tornerà o meno alla sedia del regista di Godzilla vs. Kong 2, in precedenza ha espresso interesse per un sequel, affermando che “gli piacerebbe assolutamente continuare” con il franchise.

Godzilla vs. Kong ha introdotto diverse idee interessanti da esplorare ulteriormente in un secondo capitolo, la più grande delle quali è forse la rivelazione che la Terra è Cava, è che contiene un gigantesco ecosistema sotterraneo che ospita titani simili a Kong e Godzilla. Lo stesso Wingard in precedenza aveva spiegato che gli piacerebbe esplorare la Terra Cava in modo più approfondito, dicendo: “Penso che ci sia molto altro da fare lì. Questa è la preistoria del pianeta Terra, da dove provengono tutti i titani”.

Il regista ha spiegato che il primo Gozilla vs. Kong “svela un po’ di misteri“, che vorrebbe vedere “risolti, esplorati e spinti fino al livello successivo“.

