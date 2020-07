Un nuovo rumor lascia intendere che la Warner stia adattando Zatanna per il grande schermo

Secondo un nuovo rumor venuto fuori da DCEU Mythic, uno dei personaggi più famosi della DC apparirà finalmente in un film, e questa sarebbe Zatanna, che a quanto pare starebbe arrivando sul grande schermo dopo molte speculazioni negli ultimi due anni.

Stando alla fonte, la Warner Bros. avrebbe finalmente iniziato lo sviluppo di un film con Zatanna, e a quanto pare all’autore dell’articolo sarebbe stato detto che è separato dal progetto sulla Justice League Dark su cui la Bad Robot sta lavorando. Sembra anche che altri personaggi che sono stati membri della Justice League Dark potrebbero comparire sul grande schermo.

Come ricorderete, due anni fa Deadline ha riferito che la Warner stava parlando di fare film basato su Supergirl, su Batgirl e Zatanna. I recenti rumor non confermati su Michael Keaton all’interno del film stand-alone di The Flash hanno lasciato intendere anche che il film di Batgirl è ancora in sviluppo, ma ultimamente ci sono stati dubbi sul film su Supergirl.

Pare, secondo altre voci, che la Warner voglia davvero JJ Abrams per dirigere un nuovo film su Superman, che probabilmente metterebbe Supergirl due passi indietro.

Il personaggio si diceva che sarebbe apparsa in The Suicide Squad l’anno prossimo, ma James Gunn ha abbattuto quel rumor dicendo che non aveva mai pensato di includerla.

