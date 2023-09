Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2023: scelte dolorose e passione incontenibile

Nell’eccezionale episodio di Un Posto al Sole in onda stasera su Rai 3 alle 20.50, le emozioni raggiungeranno l’apice mentre i nostri amati personaggi affronteranno scelte dolorose e una passione incontenibile. Marina e Roberto si scontreranno in un confronto epico, con la Giordano pronta a prendere una decisione che cambierà tutto. Nel frattempo, Lara cercherà disperatamente l’aiuto di Filippo, mentre il misterioso triangolo amoroso tra Diana, Alberto e un altro uomo si farà sempre più intrigante. Mariella cercherà di fare ragionare Sergio, ma le sue azioni porteranno ad un inaspettato sviluppo nella relazione tra Guido e Mariella stessa.

Scopriamo insieme le anticipazioni di questa tappa fondamentale di Un Posto al Sole!

La resa dei conti di Marina con Roberto

Nell’episodio di stasera, Marina affronterà una delle decisioni più difficili della sua vita. Il test del DNA che Roberto vuole effettuare per scoprire se Tommy è suo figlio scatenerà una serie di eventi emozionanti. Roberto, finalmente consapevole dei suoi errori passati, cercherà di ottenere il perdono di Marina, ma lei risponderà con un netto “No”. La manager è decisa a lasciare tutto alle spalle e partire per Londra alla ricerca di una nuova vita. Il destino dei due ex-amanti è sospeso nell’incertezza. Riusciranno a trovare un posto nel cuore l’uno dell’altra?

Un Posto al Sole: Lara si rivolge a Filippo per un favore disperato

Lara, alle prese con la minaccia del test del DNA, chiederà aiuto a Filippo nella speranza che lui possa intercedere per lei con suo padre. La sua incolumità e quella di Tommy sono in gioco, e Lara non esiterà a fare qualsiasi cosa per proteggere il suo segreto. Nel frattempo, il corteggiamento appassionato di Alberto nei confronti di Diana continua a tenerci sulle spine, ma c’è un’altra sorpresa in serbo: l’architetto sembra avere un interesse anche per un misterioso terzo uomo. Chi sarà quest’uomo misterioso a catturare il cuore di Diana?

Mariella scuote le fondamenta di una relazione e scatena la gelosia

Mariella prenderà in mano la situazione e affronterà Massaro in un confronto tanto atteso. Cercherà di farlo riflettere sui suoi errori nei confronti di Bice, ma questo avrà delle conseguenze inaspettate. Guido, ignaro delle intenzioni di Mariella, inizierà a covare una crescente gelosia nei suoi confronti. La situazione potrebbe prendere una piega tragicomica mentre le dinamiche tra questi personaggi si intrecciano in modo imprevedibile.

Non perdete l’appuntamento con Un Posto al Sole questa sera alle 20.50 su Rai 3 e preparatevi a essere travolti dalle emozioni, dalle scelte difficili e dalla passione che avvolgerà i nostri amati personaggi!