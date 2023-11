Un Posto al Sole anticipazioni 17 novembre 2023: Alberto trova Eduardo da Clara… la sua reazione è durissima!

Domani, gli appassionati di “Un Posto al Sole” saranno catapultati in una tempesta di emozioni nell’ultima puntata della settimana. La trama intricata di Marina e Roberto si snoda come una tela avvincente, mentre Eugenio si dibatte tra malessere e risentimento dopo gli eventi con sua moglie. Nel frattempo, la relazione segreta tra Micaela e Samuel continua a fiorire senza freni, aggiungendo un tocco di passione nascosta al panorama della soap.

Lara al centro del ciclone! Un Posto al Sole tra intrighi e tradimenti

Il piano di Roberto e Marina per screditare Lara ha effetti tangibili, con la donna che inizia a suscitare antipatia tra le altre detenute. Ma le sorprese non finiscono qui: Alberto, inaspettatamente, fa irruzione a casa di Clara proprio mentre Eduardo è presente, creando un momento di tensione indimenticabile. L’avvocato, deciso a punire la sua ex, prende una decisione che cambierà il corso degli eventi.

Il piano di Marina e Roberto dà i suoi frutti: Lara spacciata?

Nella puntata di stasera, Marina continua il suo piano contro Lara, costringendo Gabriella a prendere decisioni difficili. Nel frattempo, Ferri ha un lampo di intuizione che cambierà il corso degli eventi. Eduardo intraprende una fuga frenetica da Tony e dalla camorra, guidato dal destino verso una persona cara. Rossella riesce finalmente a persuadere Riccardo a realizzare un’iniziativa posticipata da troppo tempo.

Un Posto al Sole anticipazioni 17 novembre 2023 (foto Instagram)

Le anticipazioni del prossimo episodio promettono svolte emozionanti: il piano di Marina e Roberto per screditare Lara sta per dare i suoi frutti, mentre Alberto prende una decisione che sconvolgerà il già complicato intreccio di relazioni. Nel frattempo, Raffaele mette in atto un astuto piano per allontanare Renato, coinvolgendolo in un’attività che lo porterà a nuove scoperte salutari per il corpo e per la mente. DI che cosa si tratta? Lo scopriremo stasera venerdì 17 novembre con un nuovo ed entusiasmante capitolo di Un Posto al Sole!

Quando vedere Un Posto al Sole in diretta e in streaming?

Se ti sei recentemente appassionato alla soap più famosa ed amata d’Italia Un Posto al Sole, non perderti neanche una puntata e sintonizzati a partire da stasera ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3! I tuoi protagonisti ti aspettano con nuovi intrighi, alleanze, tradimenti e storie d’amore!

E se non riesci a seguire le puntate live, ricorda che Un Posto al Sole è disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma che ti permette di rivedere tutte le puntate della stagione quando e dove vuoi!