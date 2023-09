Un Posto al Sole anticipazioni 21 settembre: Luca e Giulia divisi per sempre?

Nell’episodio emozionante di “Un Posto al Sole” del 21 settembre 2023, alle 20.50 su Rai3, assistiamo al dramma di Giulia, costretta ad affrontare una realtà crudele e inaspettata. Le anticipazioni di questa soap tanto amata rivelano uno sconvolgimento nei destini dei protagonisti. Come spesso accade nel caos della quotidianità, gli ostacoli, i tradimenti ed i misteri sono all’ordine del giorno. Ce la faranno i nostri protagonisti ad uscirne illesi? Chi sarà colpito? Ecco tutto quello che sappiamo sulla puntata in onda stasera su Rai3!

Luca De Santis, nel tentativo di proteggere Giulia da ulteriori sofferenze, sceglie il silenzio riguardo alle sue condizioni di salute. Un gesto d’amore o un preludio all’addio? Nel frattempo, Viola si aggrappa a una convinzione sbagliata, continuando a respingere Damiano, all’oscuro dei veri pericoli che lui sta affrontando.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il mistero di Luca e Giulia

Luca ha fatto una scelta che potrebbe segnare il destino della sua storia d’amore con Giulia. La sua decisione di celare le sue condizioni di salute alla Poggi è motivata dalla sua profonda preoccupazione per la cagnolina Bricca, già sottoposta a una tensione insopportabile. Questa scelta, tuttavia, potrebbe significare una separazione inevitabile tra i due. Luca è costretto a tenere Giulia all’oscuro della sua situazione, ma quanto a lungo potrà nascondere la verità?

Damiano e Viola in Un Posto al Sole

Il freddo distacco di Viola

Viola, invece, ha iniziato a indagare su Damiano dopo averlo sorpreso in uno scambio di denaro con Eduardo. Convinta che il suo amico abbia tradito il Sabbiese, Viola lo tratta con una freddezza che lo sconcerta. Tuttavia, non sa che Damiano sta svolgendo una missione segreta, infiltrandosi nel clan di Eduardo per smascherare il boss. La distanza tra loro si fa sempre più grande, ma cosa succederà quando la verità verrà finalmente a galla?

Un Posto al Sole: Damiano rischia grosso

Nonostante l’apparente tradimento, Damiano non ha abbandonato il sentiero della giustizia. In accordo con Eugenio, ha inscenato una pericolosa messa in scena per ingannare Eduardo, facendogli credere di essere dalla sua parte. Ma questa doppia vita potrebbe rivelarsi fatale se il boss dovesse scoprire la verità. Damiano rischia grosso in questa pericolosa partita tra bene e male.

"Un Posto al Sole" continua a tenerci saldamente incollati allo schermo, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.