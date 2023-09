Un Posto al Sole: le anticipazioni di mercoledì 27 settembre! Roberto e Mariella protagonisti!

Nella strabiliante puntata di Un Posto al Sole, prevista per il 27 settembre 2023 e in programma su Rai3 alle 20.50, il nostro affascinante eroe Roberto si prepara a sfoderare mosse spettacolari per non perdere Tommaso, il bambino che è diventato il suo tutto. Lasciatevi incantare dalle anticipazioni dell’episodio di questa Soap imperdibile mentre cerchiamo di svelarvi cosa accadrà…

Roberto disposto a ogni cosa per tenere Tommy

Nel fervore dell’azione, Roberto si è liberato dell’intrigante figura di Lara. Una vittoria che, tuttavia, cela una minaccia ancora più grande. Il destino gli riserva un nemico potente: Ida, la vera madre di Tommaso. Ferri è ben conscio che un semplice test del DNA rivelerebbe la verità, dimostrando che il piccolo non è legato a lui, né a Lara.

Ida potrebbe, quindi, fare valere i suoi diritti materni e scomparire dalla vita di Roberto. Ma lui è deciso a non permetterglielo. Ecco il momento clou: il manager le farà una proposta che lei non potrà rifiutare. Ancora avvolti dal mistero, non conosciamo i dettagli, ma possiamo solo immaginare che Roberto metterà sul tavolo un accordo che potrebbe garantirle il silenzio in cambio della possibilità di crescere il piccolo come suo. L’intrigo è servito!

Ida

Segreti e sospetti a Un Posto al Sole: Marina si scontra con Ida

Marina, la coraggiosa compagna di Roberto, ha audacemente proposto di crescere Tommaso come loro figlio, ma si troverà di fronte a un ostacolo insormontabile: Ida. A differenza di Roberto, la feroce Giordano non adotterà tattiche ciniche contro la giovane madre. Marina la considera una bugiarda quanto Lara e teme che possa gettare ulteriori ombre sulla loro famiglia. Quindi, continuerà a vigilare, a guardarsi le spalle e a tenere Ida sotto stretto controllo. La tensione è alle stelle dopo una proposta che ha gettato Ida nelle spire del dilemma.

Mariella e Massaro il conflitto continua

Intrighi e anticipazioni si susseguono a ritmo serrato in Un Posto al Sole. Raffaele, l’audace Giordano, sta per svelare il suo piano segreto, che porterà Rosa a rimpiazzarlo come il nuovo portiere. Raffaele non permetterà a nulla e nessuno di mettere a repentaglio il suo piano perfetto. Nel frattempo, Mariella si fa avanti per cercare di riavvicinare Bice e Massaro. Tuttavia, Sergio, il poliziotto dal cuore freddo, potrebbe non essere pronto a riappacificarsi con la sua amata moglie, specialmente ora che ha riconquistato la sua preziosa libertà. Il destino dei nostri eroi è incerto, ma una cosa è sicura: le emozioni sono alle stelle!

E non dimenticate di sintonizzarvi su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20.50, per non perdervi neanche un secondo di Un Posto al Sole!