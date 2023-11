Un Posto al Sole anticipazioni 28 novembre 2023: Damiano di fronte al suo passato! Eugenio è fuori di sè

Nell’emozionante episodio di Un Posto al Sole in onda il 28 novembre 2023, il protagonista Damiano Renda si troverà a un bivio cruciale, scatenando l’ira di Eugenio! Le anticipazioni rivelano che una decisione ponderata potrebbe mettere a repentaglio il suo futuro, provocando una furiosa reazione da parte del magistrato Nicotera.

Il dramma di Damiano: una scelta che sconvolge Un Posto al Sole!

Alle 20.50 su Rai3, Damiano, dopo attenta riflessione, prenderà una decisione che cambierà le carte in tavola. Le trame dell’episodio ci svelano che il destino del Renda è in bilico, suscitando l’ira di Eugenio. La reazione infuocata del magistrato sarà inevitabile. Nel frattempo, il complicato intreccio tra Clara e Alberto si complica ulteriormente, mentre Rosa decide di tagliare i legami con il suo passato. I gesti affettuosi di Ida metteranno Diego di fronte a una scelta difficile, ma il Giordano potrebbe illudersi più del previsto. Micaela respingerà l’offerta di lavoro di Filippo, ma Serena, convinta del contrario, cercherà in ogni modo di farle cambiare idea.

Intrighi e passioni a Un Posto al Sole: Damiano provoca la collera di Eugenio… ancora una volta!

La tumultuosa storia d’amore tra Viola e Damiano ha generato tensioni, scatenando l’ira di Eugenio non solo verso sua moglie ma anche contro il suo fedele collaboratore. Il Renda, con una decisione legata al suo futuro professionale, costringerà Eugenio a prendere provvedimenti drastici. Tuttavia, la professoressa travisera la situazione, accusando l’ex marito di vendetta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara in ansia per il conflitto con Alberto

Alberto, scoprendo Eduardo a casa di Clara, si ritrova furioso e decide di punire la sua ex togliendole la custodia di Federico. Clara, preoccupata, teme la guerra legale di Alberto, temendo che possa usare ogni trucco possibile del suo mestiere. Nel frattempo, Rosa riflette seriamente su un taglio netto col passato, dimenticando definitivamente Damiano.

Micaela dice no alla radio, Serena intravede un cambiamento!

Filippo propone a Micaela di diventare la nuova voce della radio, ma la Cirillo rifiuta categoricamente, lasciando tutti stupiti. Serena, convinta di poter influenzare la sorella, proverà a farle cambiare idea. Nel frattempo, un gesto dolce di Ida farà capire a Diego che è giunto il momento di fare un passo avanti, ma il Giordano potrebbe fraintendere tutto.

Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.