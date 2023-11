Un Posto al Sole anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023: Lara in pericolo, il matrimonio di Rossella a rischio

By

Lunedì 20 novembre 2023: Lo scontro tra Rossella e Riccardo

La settimana a “Un Posto al Sole” si apre con una tempesta di tensioni tra Rossella e Riccardo sul fronte lavorativo. La coppia dovrà affrontare una dura lite, rischiando di mettere a repentaglio il loro rapporto. Ma attenzione, perché una misteriosa figura femminile si prepara a fare il suo ingresso al Vulcano, scuotendo gli animi di tutti. Sarà il preludio a un’intensa serie di eventi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso!

Puntata di Martedì 21 novembre 2023

Nella puntata di martedì, la situazione si fa sempre più intricata per Lara, ancora in carcere e consapevole di correre un grave pericolo. Nel frattempo, Ida trova in Diego un inaspettato e piacevole sostegno dopo un momento di sconforto. Ma la vera sorpresa arriva quando Rossella incontra la sua futura suocera, aprendo le porte a dinamiche inattese. Le emozioni sono alle stelle!

Mercoledì 22 novembre 2023: Isabella complica il matrimonio!

Il mercoledì porta con sé una serie di imprevisti per Marina e Roberto, ma la fortuna sembra volgere a loro favore. Nel frattempo, Isabella, la madre di Riccardo, getta l’ombra sul matrimonio imminente tra suo figlio e Rossella. Silvia si troverà in difficoltà, e la presenza della madre di Riccardo avrà ripercussioni inaspettate sulle dinamiche della storia. Intanto, Michele sembra entrare in confidenza con la donna, suscitando nuovi interrogativi!

Puntata di Giovedì 23 novembre 2023: separazione inevitabile per Viola ed Eugenio!

Il giovedì porta con sé una difficile decisione per Viola ed Eugenio, che devono informare Antonio della loro separazione imminente. La situazione si preannuncia delicata e dolorosa per il bambino. Nel frattempo, Roberto e Marina attendono con ansia di scoprire se il loro piano avrà successo, mentre Riccardo si trova di fronte al ritorno improvviso di sua madre. Cosa nasconde Isabella dietro la sua riapparizione?

Venerdì 24 novembre 2023: Mariella e Guido in crisi

La settimana si conclude con tensioni anche nella vita di Mariella e Guido. Un piccolo inconveniente a scuola con Lollo li spinge nuovamente a discutere. Riusciranno a mantenere il controllo e a superare questa nuova sfida? Nel frattempo, Filippo cerca un nuovo speaker per affiancare Michele nel suo programma radio. Il destino di “Un Posto al Sole” è in bilico, e gli spettatori non potranno fare a meno di chiedersi cosa riserva il futuro!

Ricordatevi di sintonizzarvi su Rai3 alle 20.50 per non perdere neanche un attimo di questa avvincente soap opera partenopea! “Un Posto al Sole” promette emozioni e colpi di scena ogni giorno della settimana!