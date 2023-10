Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 ottobre 2023: Nico lascia la scena. Intanto Manuela…

Sei pronto per l’episodio più avvincente della settimana? Le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 ottobre 2023, promettono colpi di scena mozzafiato! Scopriamoli insieme, immergendoci nell’atmosfera appassionante di questa soap opera partenopea in onda su Rai3 alle 20.50.

Lunedì 23 ottobre 2023: Manuela cambia tutto!

Manuela, la regina dei colpi di scena, decide di rompere gli schemi e abbandonare la sua vita di reclusione. Ma c’è un altro colpo di scena in arrivo: l’amore impossibile tra Manuela e Niko sembra giungere al capolinea. Sarà questa la svolta tanto attesa? Nel frattempo, Marina continua a tessere la sua tela misteriosa, che si fa sempre più pericolosa. Cosa nasconde? Intanto, Roberto si rende conto di essere profondamente cambiato nel corso degli anni, e sarà Filippo a fargli aprire gli occhi. La trama si complica anche in radio, dove il Sartori e Michele si sfidano sulle direzioni da prendere. Ma il pubblico non è sempre d’accordo!

Martedì 24 ottobre 2023: cuori divisi e intrighi pericolosi!

Il triangolo amoroso tra Viola, Damiano ed Eugenio si fa sempre più intricato, mentre il misterioso Renda gioca d’azzardo con il clan, rischiando grosso. Manuela, tormentata dall’ossessione per Niko, potrebbe finalmente liberarsi grazie a una notte trascorsa con Costabile. Ma sarà abbastanza per dimenticare il Poggi? La discussione infiamma di nuovo tra Filippo e Michele in radio, creando un vortice di tensione.

Un Posto al Sole Anticipazioni – Raffaele (foto ANSA)

Un Posto al Sole anticipazioni mercoledì 25 ottobre 2023: segreti rivelati e guai in vista!

Luca decide di rivelare il suo segreto più oscuro a Giulia, prospettando momenti di grande tensione. Nel frattempo, Damiano si trova sempre più nei guai. Il Renda ignora l’inevitabile scontro tra Eduardo e Tony, che sta per esplodere in una faida, mentre il braccio destro di Sabbiese comincia a nutrire dubbi. Rosa si confronta con il rimorso per essere stata esclusa dalla vita del suo ex, mentre Raffaele e Renato cercano di dissuadere Otello dal suo audace piano di fuga in moto.

Giovedì 26 ottobre 2023: intrighi e decisioni cruciali!

Roberto tenta disperatamente di far desistere Marina dal suo piano, mentre Ferri vive nella paura di perdere Tommy e di scatenare l’ira di Lara. Luca, nel frattempo, scrive i suoi segreti su un diario, nascosti a Giulia, ma il tempo stringe per rivelare la verità. Raffaele e Renato escogitano un piano per impedire a Otello di partire da solo in moto, ma quale sarà?

Un Posto al Sole anticipazioni venerdì 27 ottobre 2023: lotta di potere e conseguenze impreviste!

Marina accetta di piegarsi alle condizioni di Lara, ma la vittoria potrebbe essere solo apparente. Minacce oscure si profilano all’orizzonte, e la tensione aumenta. Nel frattempo, Rossella scopre un segreto sconvolgente: nessun membro della famiglia di Riccardo sarà presente al loro matrimonio. Massaro, d’altra parte, è costretto a confrontarsi con le conseguenze della vendetta di Bice e delle imposizioni da lei scelte.

Non perderti nemmeno un istante di questa intensa settimana a Un Posto al Sole. La soap opera partenopea ti aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 3 alle 20.50. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di drammi e colpi di scena!