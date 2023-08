Un Posto al Sole anticipazioni: Marina sta male, ecco cosa succederà dal 28 agosto all’1 settembre!

Un Posto al Sole è il fulcro delle passioni televisive, e adesso ti svelo le Anticipazioni travolgenti che agiteranno le acque del teleschermo dal 28 agosto al 1° settembre 2023. Sei pronto per l’immersione nell’universo di amori, intrighi e colpi di scena? Ricordati di sintonizzarti su Rai 3 alle 20.50 per non perderti nemmeno un frizzante attimo!

Lunedì 28 agosto 2023 – Cuori a confronto

Lasciate che vi trascini nel turbine di emozioni che travolgeranno i protagonisti! In una cornice da sogno, Roberto è in vacanza con l’affascinante Lara e il piccolo Tommy. Nel frattempo, Marina si getta a capofitto nell’organizzazione del suo trasloco nella villa dei sogni. Eppure, come un fulmine a ciel sereno, un malore si insinua nel cammino di Marina, lasciandola senza fiato e senza forze. Ma non è tutto! Renato, reduce dalle sue avventure in Sicilia, si ritrova di fronte all’ex moglie in cerca di risposte. Ma il vento del cambiamento soffia in direzioni impensabili. Che stravolgimenti ci riserveranno? Nel frattempo, Raffaele si trova nella difficile posizione di trovare un degno sostituto per il suo viaggio a Barcellona con la magnifica Ornella. Un compito che metterà alla prova le sue abilità inaspettatamente!

Martedì 29 agosto 2023 – Verità smascherate

Le onde dell’intrigo ci sommergeranno ancora in Un Posto al Sole! Eugenio porta notizie scottanti a Raffaele riguardo alle indagini in corso su Sabbiese. Nel frattempo, l’ombra delle minacce di morte si fa sempre più tangibile per Damiano. Ma ecco che Clara viene sbalzata fuori dalla sua zona di conforto quando Rosa svela una confessione sconvolgente alla Polizia. Nel frattempo, Raffaele e Ornella si trasformano in veri angeli custodi per Marina dopo il suo malore. Cercheranno di farle capire l’importanza di amare sé stessi e di preservare la propria salute. Sarà un momento di svolta per Marina? Nel frattempo, Renato è preso dal panico all’idea che l’ex moglie abbia ceduto al richiamo dell’amore con Luca. E questo richiamo è così forte che persino Giulia decide di mettere le carte in tavola. E Lara? Si prepara a sferrare la sua mossa più infida. Ma come reagirà l’inarrestabile Roberto?

Mercoledì 30 agosto 2023 – Inganni e cuori sfuggenti

L’intrigo si infittisce in questa puntata che ti farà battere forte il cuore! Damiano tesse le sue trame per ottenere informazioni cruciali sulle indagini in corso. Si avvicina abilmente ad Eugenio, cercando di svelare segreti con l’arte dell’inganno. Nel frattempo, Rosa, nonostante le tempeste che la circondano, decide di persistere nel suo lavoro presso la famiglia Poggi. Ma le onde del destino continuano a infrangersi quando Roberto nega a Lara l’opportunità di condividere la villa dei sogni. E tutto questo mentre il legame tra lui e Marina si sgretola lentamente. Luca, vittima ancora una volta dell’amnesia, affronta un incontro cruciale con Giulia. Il suo segreto deve finalmente venire alla luce.

Venerdì 1° settembre 2023 – Duello di cuori

Un doppio episodio, un doppio carico di emozioni che ti lasceranno senza fiato! Clara è decisa a sciogliere i nodi che la legano a Sabbiese, mentre Damiano si trova intrappolato in un vortice di lotta interiore. Nel frattempo, Marina si sente come una stella solitaria in cielo, mentre Guido e Mariella trovano nuova linfa nel loro amore grazie a un gesto generoso di Mariella stessa. Ma c’è un temporale all’orizzonte per Mariella e Serena, con parole grosse che volano tra loro. E cosa dire di Riccardo, appena rientrato da una fuga a Lisbona con Rossella? La sua decisione lascerà tutti senza parole. Nel frattempo, Ornella, finalmente in vacanza, si prepara a raggiungere il suo amato Patrizio a Barcellona.

