Un Posto al Sole anticipazioni: Roberto e Marina devono stare attenti… Diego in pericolo?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole stanno per scuotere le vite di Roberto Ferri e Marina Giordano! Non solo la misteriosa intesa tra Diego e Ida li tiene svegli la notte, ma anche il ritorno possibile di Lara Martinelli promette di sconvolgere il loro mondo. Intrighi amorosi e minacce inaspettate stanno per agitare Palazzo Palladini!

Lara Martinelli pronta a colpire: Un Posto al Sole in pericolo!

Lara Martinelli è più viva che mai, e la sua vendetta minaccia di travolgere Roberto e Marina! L’aggressione non ha fermato la determinazione della Martinelli, e le Anticipazioni rivelano che potrebbe ritornare presto per rendere le festività un incubo. Un Posto al Sole è sull’orlo del pericolo: Lara colpirà ancora?

Un Posto al Sole

Amore proibito a Palazzo Palladini: Diego e Ida innamorati segreti?

Un Posto al Sole si prepara a svelare un amore segreto tra Diego e Ida! Mentre l’ombra della vendetta si allunga su Palazzo Palladini, un tenero sentimento sboccia tra i due giovani. Roberto e Marina, preoccupati che questo amore proibito possa cambiare le carte in tavola, intraprenderanno una missione per separare i cuori che battono all’unisono!

Roberto Ferri inventa una mossa incredibile: Ida e Diego in pericolo d’amore!

Le trame di Un Posto al Sole si infittiscono mentre Roberto Ferri elabora un piano audace! In vista del Natale, Ferri suggerisce a Ida di allontanarsi, ma il destino ha in serbo sorprese inaspettate. Un’inaspettata proposta farà tremare le fondamenta dell’intricato amore tra Ida e Diego. Cosa riserva il destino per la coppia? Un Posto al Sole non smette mai di stupire!

Ricordatevi di sintonizzarvi su Rai3 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 20.50 per non perdervi neanche un attimo delle avvincenti vicende di Un Posto al Sole!