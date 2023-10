Un Posto al Sole: dramma in arrivo! Marina in grave pericolo, le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Siete pronti a scoprire tutte le anticipazioni della soap opera partenopea più amata di sempre? Ecco tutto quello che succederà a “Un Posto al Sole” dal 9 al 13 ottobre 2023! Questa settimana, il destino di Marina è appeso a un filo!

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023 – La Vendetta di Lara

Nella puntata di lunedì, la trama si infiamma quando Lara, mossa dalla sete implacabile di vendetta, rischia di innescare una catena di eventi che potrebbe portare alla fine di Marina. Silvia, nel frattempo, deve affrontare la notizia sconvolgente svelata da Giancarlo, ma il suo volto non riflette affatto la felicità. Nel mondo della radio, Michele si trova a fronteggiare un argomento spinoso che potrebbe dividere l’opinione pubblica. Nel frattempo, Mariella è angosciata per l’amica Silvia e cerca conforto in Guido.

Puntata in onda Martedì 10 ottobre 2023 – Legami inaspettati

Ida emerge come l’inesorabile salvatrice di Marina, dando vita a un’intesa inaspettata tra loro. Nel frattempo, Lara spera di ottenere un’ultima possibilità da Roberto prima di scomparire per sempre. Ma Ferri ha una carta da giocare che potrebbe lasciarla senza parole. Silvia, dopo aver ascoltato i saggi consigli di Mariella, sembra pronta a prendere una decisione riguardo a Giancarlo, ma la sua scelta coinvolgerà anche Otello. Michele, alla guida della radio, si trova in una giornata movimentata, ma grazie all’intervento tempestivo di Nunzio, potrebbe riuscire a salvarsi.

Un Posto al Sole – Giancarlo

Puntata in onda Mercoledì 11 ottobre 2023 – Una svolta sorprendente a Un Posto al Sole!

Roberto prende una decisione che sconvolge tutti, inclusa la perplessa Martinelli. Ora è il momento di aspettare la risposta di Lara. Silvia e Giancarlo affrontano i primi giorni di convivenza, ma non tutto scorre liscio, grazie alla presenza di Otello. Nel frattempo, Michele e Filippo continuano a scontrarsi riguardo alla direzione da prendere nella programmazione radiofonica. Jimmy, al contrario, stupisce tutti con una richiesta che non puoi perderti: vuole passare più tempo con sua madre, Micaela.

Puntata in onda Giovedì 12 ottobre 2023 – Rivelazioni e sospetti

Un piccolo incidente porta Jimmy a una sconvolgente scoperta riguardo alla salute di Bricca, mentre Giulia intuisce che Luca nasconde un oscuro segreto che lo tormenta. Nel frattempo, Roberto e Marina si confrontano sulla minaccia di Lara di svelare una verità che potrebbe scuotere le fondamenta della Martinelli e dei coniugi Ferri/Giordano. Michele e Filippo sembrano destinati a rimanere agli opposti estremi in radio.

Puntata in onda Venerdì 13 ottobre 2023

Il capitolo finale di questa intensa settimana ci regala un incontro speciale tra Viola e Damiano, dopo un’intensa notte d’amore. Ma cosa riserverà loro il futuro? Nel frattempo, Giulia continua a nutrire sospetti legittimi su Luca e la sua misteriosa segretezza. Bice ha un importante appuntamento con Alberto per discutere del divorzio da Sergio. Guido, d’altro canto, fa una sorprendente scoperta su Gerry e il suo stato d’animo.

“Un Posto al Sole” continua a incantare il pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 3 alle 20.50. Non perdere le emozioni e i colpi di scena di questa affascinante soap opera!