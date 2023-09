Un Posto al Sole shock: la puntata del 29 settembre cancellata! Ecco perchè

Un fine settimana senza la magia di “Un Posto al Sole.” La tanto amata soap non illuminerà i nostri schermi il venerdì 29 settembre 2023. È un colpo amaro per i devoti spettatori delle vicende di Palazzo Palladini, che dovranno trattenere il fiato fino a lunedì per scoprire il destino di Viola e Damiano. Tuttavia, la Bruni è finalmente a conoscenza dei segreti del Renda, e le trame si fanno sempre più intricate. Ma, afferratevi, poiché sveleremo cosa ci aspetta e cosa prenderà il posto di questa attesa puntata su Rai3.

Un Posto al Sole: un venerdì senza emozioni

Il tradizionale appuntamento del venerdì con “Un Posto al Sole” è stato bruscamente interrotto il 29 settembre 2023. Dopo l’incredibile doppio episodio dello scorso venerdì, il 22 settembre 2023, Upas chiude la settimana con un’enorme sorpresa, costringendoci ad attendere fino a lunedì, il 2 ottobre 2023, per continuare questa avvincente saga.

In compenso, su Rai3, ci attende un documentario coinvolgente: “4 giorni di Libertà: Napoli 1943,” con un’anteprima alle 21:00. Sarà una settimana di ansia per i fan di Palazzo Palladini, con anticipazioni che promettono colpi di scena mozzafiato.

Puntata del 2 ottobre 2023: Viola è l’ultima speranza per Damiano?

Nella puntata del 2 ottobre 2023 di “Un Posto al Sole,” Viola si troverà ad affrontare una scelta cruciale, legata alla verità su Damiano. Rosa ha condiviso con lei tutti i dettagli e l’ha implorata di intervenire per salvare l’uomo che entrambe amano.

La Bruni dovrà decidere se fermare il Renda o se, comprendendo quanto sia fondamentale questa missione per il poliziotto e per Eugenio, lasciar correre gli eventi come previsto dal magistrato. Si tratta di una decisione agonizzante, considerando i suoi sentimenti per il padre di Manuel e il suo ex.

Anticipazioni Un Posto al Sole del 2 ottobre 2023: Otello e Renato, un legame che si rafforza

Nella puntata del 2 ottobre 2023, vedremo Otello e Renato più felici che mai. In occasione della festa dei nonni, i due scopriranno l’amore dei nipoti e la bellezza di una famiglia davvero speciale. Il Testa e il Poggi si sentiranno avvolti dall’affetto. Nel frattempo, i problemi tra Roberto, Ida e Marina continueranno a farsi sempre più complessi, soprattutto ora che Lara è fuori dai giochi.