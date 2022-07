Un produttore dei Marvel Studios spiega il problema con i fanta-casting fatti dai fan del MCU

Uno dei maggiori argomenti di discussione tra i fan del MCU è il dibattito sul fanta-casting per ruoli nei film dei Marvel Studios. Queste liste desideri sono aumentate in quantità solo negli ultimi anni. Con così tanti nuovi personaggi in arrivo in un breve lasso di tempo, il fanta-casting è diventato ancora più diffuso che mai.

All’inizio di questa spinta c’è stata la domanda su chi potesse interpretare il Wolverine del MCU, che ha spinto i fan a scegliere attori come Daniel Radcliffe, Antony Starr e Taron Egerton. Bryce Dallas Howard di Jurassic World è stata anche immaginata come Invisible Woman nel MCU, e anche Bella Thorne si è unita alla festa dopo essere stata scelta dai fan per interpretare Lady Deadpool da alcuni spettatori.

Mentre alcuni di questi fanta-casting sono effettivamente diventati realtà (per esempio, il Reed Richards di John Krasinski in Doctor Strange 2), il processo di casting è più che vasto per i massimi dirigenti dei Marvel Studios. Di recente, la produttrice che ha la maggiore influenza sul casting degli eroi del MCU ha condiviso i suoi pensieri sul processo e su come è influenzato da fonti esterne.

Durante un’apparizione al podcast This Week in Marvel, Sarah Finn, produttrice dei Marvel Studios e direttrice del casting, ha discusso delle pressioni sul processo di casting per il MCU, toccando in particolare il fanta-casting.

Con il MCU così riservato ma pubblico, Finn ha ammesso che il team vuole semplicemente far funzionare le decisioni sul casting, il che aggiunge la pressione sul processo per ogni film e programma TV:

“Penso che ci influenzi sempre, non è che già non ci presentiamo con il desiderio di fare del nostro meglio ogni giorno, ma penso semmai che vogliamo che funzioni il renderlo divertente, far divertire tutti e avere successo coi fan. Quindi penso che si aggiunga solo a quel senso di pressione, responsabilità e passione.”

Finn ha anche confermato la voce di vecchia data sugli attori che non sanno per quale ruolo o film fanno l’audizione, scusandosi persino con gli ascoltatori sottolineando che però è una cosa molto importante. Lo ha spiegato come un modo per “(proteggere) gli attori” e “(proteggere) i registi” visto che il processo di sviluppo è misterioso e riservato, in particolare per assicurarsi che le persone si sentano a proprio agio.

“Sì, lo so, mi dispiace, mi dispiace per tutti, tutti quelli che ho dovuto mettere in quella posizione, mi dispiace. Ma è vero che succede. Molte volte le persone fanno audizioni per un ruolo di cui non sanno niente, e questo è dovuto alla segretezza, e la segretezza non è lì per rendere le cose difficili per nessuno, ma per proteggere il processo di sviluppo. Protegge gli attori, protegge i registi, perché questo è un processo molto misterioso ed è un processo di apprendimento, molto collaborativo ed è molto vulnerabile, e vogliamo che le persone si sentano a proprio agio.”

Finn ha quindi spiegato la difficoltà dei fanta-casting, che, sebbene siano “fantastici e davvero divertenti da guardare”, potrebbero creare false aspettative per i personaggi che i Marvel Studios “stanno effettivamente sviluppando in una direzione specifica”. Per gli attori, la speranza è quella di creare “una tabula rasa” in cui possano lavorare senza alcuna influenza esterna e fare del loro meglio.

