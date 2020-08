Un prototipo del cercapersone di Avengers: Infinity War rivela una connessione con la SWORD?

Un prototipo di oggetto di scena di Captain Marvel da Avengers: Infinity War rivela una connessione sorprendente con l’agenzia spaziale SWORD.

Questo prototipo recentemente rivelato mostra un’interessante connessione tra Captain Marvel e l’agenzia spaziale, SWORD. Il dipartimento opera in modo simile a SHIELD, solo nello spazio.

Più di recente, la serie di Agents of SHIELD ha fatto riferimento all’altra agenzia durante il finale della settima stagione quando si è trattato di concludere la trama di Daisy Johnson. Ma questa ultima connessione deriva da un piccolo dettaglio su un prototipo di un oggetto di scena destinato a Infinity War.

I fan ricorderanno che alla fine di Avengers: Infinity War, Nick Fury è riuscito a tirare fuori un cercapersone per chiamare Captain Marvel per avvertirla del devastante evento che si sta svolgendo nell’universo. Ma un fan di Reddit ha recentemente rivelato che il logo SWORD si trova sul retro di un prototipo di quel cercapersone, sotto il logo dello SHIELD. E poiché è implicito che Nick Fury gestisse l’agenzia alla fine di Spider-Man: Far From Home, sarà interessante vedere cosa la Marvel ha in serbo per il dipartimento.

I fan vedranno presto Brie Larson tornare nei panni di Carol Danvers in Captain Marvel 2, che sarà diretto da Nia DaCosta di Candyman.

Dai un’occhiata al prototipo dell’oggetto di scena qui di seguito:

