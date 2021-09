Un rapporto lascia intendere che Mass Effect 5 potrebbe non uscire fino al 2025

Secondo un nuovo rapporto, il nuovo gioco Mass Effect – che si presume sia in sviluppo per PS5, Xbox Series X e PC, e provvisoriamente soprannominato Mass Effect 5 – da BioWare ed EA non è affatto vicino al rilascio.

Il prossimo capitolo della serie action-RPG fantascientifica è stato annunciato per la prima volta lo scorso dicembre ai The Game Awards con un trailer cinematografico molto poco rivelatore. All’epoca, non c’era alcuna parola su una finestra di rilascio, piattaforme o alcun dettaglio sul gioco. Non c’era nemmeno un titolo. Niente di tutto questo è cambiato e non aspettarti che cambi presto.

Secondo questo rapporto, Dragon Age 4, il prossimo gioco di BioWare, non uscirà fino al 2023. I fan di Mass Effect dovranno quindi aspettare altri due anni per giocare al loro nuovo gioco. In altre parole, secondo il rapporto, il prossimo Mass Effect non uscirà fino al 2025, il che, ovviamente, pone la domanda: perché è stato rivelato nel 2020?

Il rapporto arriva da Jeff Grubb, un importante insider del settore e leaker, tuttavia, è in qualche modo in conflitto con ciò che Comicbook ha sentito sul gioco. Secondo le informazioni, il gioco è ancora nelle prime fasi di sviluppo, a quasi un anno dalla sua rivelazione, e probabilmente ci vorrà fino al 2025 per che esca. Fra varie informazioni di dubbia provenienza, sembra che la finestra di lancio sia stata fissata per il 2024.

Queste informazioni però sembrano provenire da poco dopo il rilascio del trailer, quindi è possibile che anche se un tempo fosse accurato, le cose siano cambiate. E vale anche la pena notare che il 2025 è una scommessa sicura dato che due anni hanno separato l’uscita tra Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda, le ultime uscite in ciascuna rispettiva serie.

In ogni caso, il gioco è probabilmente molto lontano dall’essere in procinto di uscire, il che significa che probabilmente non vedremo o sentiremo molto per diverso tempo.

