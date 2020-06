Un rumor lascerebbe intendere il possibile ruolo di Michael Keaton nel DCEU

Il rumoreggiato Batman di Michael Keaton potrebbe essere il Nick Fury del DCEU se il suo ritorno in The Flash si rivelerà vero.

Dopo aver tentato di creare un universo strettamente connesso, Warner Bros. ha allentato le restrizioni sulle loro proprietà DC per dare ai creatori più libertà. Mentre Aquaman, Birds of Prey e Wonder Woman 1984 fanno parte del futuro del DCEU, questo cambiamento ha permesso a Joaquin Phoenix di recitare in un film sul Joker vietato ai minori e la possibilità di realizzare la Snyder Cut per HBO Max.

Sebbene non tutti i film DC debbano essere collegati al resto, il film solista di Flash tenterà di colmare il divario in termini di ciò che è possibile.

All’inizio dello sviluppo di The Flash, è stato riferito che il film era simile alla trama di Flashpoint, cosa che consentirà alla pellicola di includere sorprese. Il dettaglio è stato confermato dal regista, Andy Muschietti, e proprio oggi un rumor avrebbe anticipato uno dei vari cambiamenti previsti attraverso il film, il ritorno di Michael Keaton come Batman. Ci teniamo però a specificare che il suo ritorno non è confermato.

Secondo il reporter di THR, Borys Kit, il ritorno di Keaton potrebbe significare per il futuro del DCEU la creazione di un nuovo ruolo di spicco. Secondo Kit, Keaton potrebbe interpretare di nuovo Batman in più film dopo The Flash. Gli altri progetti in cui potrebbe apparire non sarebbero citati, ma stando ad una speculazione sul rumor, si dice che il suo ruolo per il futuro sia quello di mentore. Per questo motivo, è stato paragonato al Nick Fury di Samuel L. Jackson nell’universo cinematografico Marvel.

Quando e se la notizia verrà confermata saremo più che felici di speculare ancora, ma per adesso prendete tutto con le dovute pinze.

Mi piace: Mi piace Caricamento...