Un rumor lascerebbe intendere Sacha Baron Cohen comparirà nei panni di Mefisto in Agatha: Coven of Chaos

Una nuova voce indica una presenza molto più ampia per Sacha Baron Cohen nel MCU, nei panni di Mefisto, in più spettacoli dei Marvel Studios.

Il casting di Cohen è stato segnalato per la prima volta nell’ottobre del 2022, in connessione con l’imminente serie Ironheart della Marvel. All’epoca, è stato riferito che avrebbe potuto interpretare Mefisto, ma né la Marvel, né nessuno coinvolto nel MCU, lo ha ovviamente confermato.

Con il classico grande cattivo della Marvel che è stato desiderato a lungo dai fan, anche se non c’è mai stata la minima traccia del suo imminente arrivo, è possibile che un’apparizione di Mefisto possa finalmente accadere proprio mentre i Marvel Studios hanno iniziato a esplorare le regioni più soprannaturali del MCU.

Secondo l’insider Jeff Sneider, informazione quindi da prendere con le pinze, i Marvel Studios hanno iniziato le riprese di un episodio speciale su Mefisto sul set di Agatha: Coven of Chaos.

Non diversamente dal recente speciale di Halloween Werewolf by Night di un’ora con Gael García Bernal, questo potenziale speciale su Mephisto si è ora unito ai rapporti e alle voci secondo cui il Signore dei Demoni avrà ruoli sia in Ironheart che in Agatha stessa.

Con personaggi soprannaturali come Moon Knight e Werewolf by Night introdotti nella Fase 4 insieme ad anticipazioni di Black Knight e Blade, un debutto nel MCU per Mephisto è molto promettente. Il Demon Lord of Evil è un maestro manipolatore apparso spesso nei fumetti Marvel, ed al tempo ha avuto anche un ruolo della guerra dell’infinito.

Mefisto è essenzialmente una delle incarnazioni di Satana nella Marvel, il Signore di tutti i demoni che governa l’inferno e cerca di reclamare le anime sia degli innocenti che degli eroi. Avendo un immenso potere proveniente dal suo regno e dal suo trono infuocato, il Signore dei Demoni ha approcciato in punta di piedi anche lo Stregone Supremo e esseri altrettanto potenti nei fumetti. Il grande cattivo soprannaturale prospera corrompendo le anime più pure che riesce a trovare, usando una quantità impressionante di inganni sapientemente realizzati e accordi a suo vantaggio.

Non c’è da meravigliarsi che Mephisto sia pensato come un potenziale benefattore dietro il cattivo di WandaVision, Agatha Harkness, proprio all’inizio della Fase 4. Detto questo, potrebbe ancora esserlo ora che Agatha sta ottenendo la sua serie spin-off e le voci che puntano al suo coinvolgimento.

